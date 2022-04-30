Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pınarhisar ve Çakıllı yolları açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'nın açıklamalarından satır başları:



Pınarhisar ve Çakılı çevre yollarının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 71 km'lik projenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ayrıca Bulgaristan'a giden trafiğin yükünü çeken bu güzergah üzerindeki yolların önemli bir kısmını tamamladık.



Yaklaşık 7.5 km'lik Pınarhisar ve 3 km'lik Çakıllı Çevreyollarıyla birlikte projenin 22 km2'lik kısmını hizmete vermiş oluyoruz.



Günlük trafiği 7 bin aracı bulan bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı 7 bin tondan fazla azalacak

Bölgenin ekonomik ve kültürel dinamizminin artmasına katkıda bulunacak. Neresinden bakarsanız bakın ülkemiz ve Trakya için hayırlı bir hizmetin açılışını yapıyoruz. Benim dünyamda çevreyoluna açtığımız Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var. Pınarhisar hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir. Vesayetin hukuk oyunlarıyla çarptırıldığımız hapis cezasıyla İBB görevinden haksız yere ayrıldıktan sonra cezanın infazı için Pınarhisar'a geldik.

Recep Tayyip Erdoğan'a Belediye Başkanlığını çok görenler 11 yıl başbakanlık, 8 yıla yakındır da cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek zorunda kaldı. Pınarhisar cezaevini milletimizle daha sıkı kucaklaşmak kendimiz geliştirmek geleceğe hazırlamak için bir taş medreseye dönüştürdük.