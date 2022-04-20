Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tesadüfi değildir' dedi ve canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin yüz akı siz sporcularımızla iftar yapmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Sizler ülkemize eşsiz hizmetler yaptınız, insanımıza büyün sevinçler yaşattınız.

Türkiye sporda da makus talihini yenmiştir. Ülkemizin başarı grafiği tüm branşlarda yükseliyor.

Sporcularımız, artık katıldıkları uluslararası hiçbir yarıştan eli boş dönmüyor.

Olimpiyatlarda yakalanan ivmenin devam edeceğini görüyoruz. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız adlarını bir kez daha altın harflerle tarihe yazdırdılar.

Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir. Her başarının gerisinde sabırla, alın teriyle dokunan bir süreç vardır. Altyapı tesisleri, sporcu yetiştirme programları bugün geldiğimiz süreçte etkili oldu.

Gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz. Önümüzdeki yıllarda madalya sayımızı artıracağınıza inanıyorum.