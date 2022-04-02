GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan'dan net uyarı: Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net uyarı: Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net uyarı: Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız." dedi.

02.04.2022 - 17:01 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net uyarı: Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken günlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne katıldı.

"Dünyanın salgından savaşa göçten ayrımcılığa ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu dönemden geçiyoruz" diyen Erdoğan, "Önümüzde aşmamız gereken sıkıntılar var. Döviz kuru hareketleri, faiz kuru tartışmalarının, enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Kimi kesimlerin vicdansızlığa varan aç gözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız tarafından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artıştan korumak için sübvansiyonlar yaptık. Bu yıl da elektrik ve doğal gaz faturalarının önemli bir kısmını devlet olarak biz üstleniyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerjide geçen yılın 2 katına varan destek sağlamış olacağız. Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken günlerdir. Milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız denetim ve mevzuat çalışmaları içindedir. Bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Tarım, Turizm ve inşaat sektöründeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecektir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını istiyorum" diye konuştu

    GÜNCEL HABERLER

    Uygun faiz oranlı kredi resmen duyuruldu! Bankaya başvuran müşteriler alıyor...

    Uygun faiz oranlı kredi resmen duyuruldu! Bankaya başvuran müşteriler alıyor...

    Ekmeği sirkeyi alan oraya koştu! Yurt dışından gelen bile var...

    Ekmeği sirkeyi alan oraya koştu! Yurt dışından gelen bile var...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net uyarı: Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net uyarı: Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uygun faiz oranlı kredi resmen duyuruldu! Bankaya başvuran müşteriler alıyor...

    Uygun faiz oranlı kredi resmen duyuruldu! Bankaya başvuran müşteriler alıyor...

    Sıradaki Haber
    Ekmeği sirkeyi alan oraya koştu! Yurt dışından gelen bile var...

    Ekmeği sirkeyi alan oraya koştu! Yurt dışından gelen bile var...

    Sıradaki Haber
    Emeklilikte 3600 ve 8 Eylül 1999 detayı! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz, tazminat hakkı...

    Emeklilikte 3600 ve 8 Eylül 1999 detayı! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz, tazminat hakkı...

    Sıradaki Haber
    Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

    Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

    Sıradaki Haber