Türkiye ile İsrail ilişkilerinde yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog görüşmesinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: İsrail Devlet Başkanı Sayın Herzog'u Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu tarihi ziyaretin Türkiye İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Hedefimiz ortak çıkarlara ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması. Bölgemizde barış huzur ve birlikte yaşama kültürünün tekrar kazanılması bizim elimizdir. İkili işbirliği ve bölgesel diyaloğu ilerletirsek, fikir ayrılığı yaşadığımız konuları ele almak da kolaylaşacaktır.

TİCARETTE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Ticaret hacmimiz salgına rağmen yüzde 36 artış göstererek 8 buçuk milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2022 senesinde 10 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum. Enerji ve enerji güvenliğinde iş birliğine hazır olduğumu ifade ettim. Türkiye böylesi projeleri hayata geçirebilecek tecrübeye sahiptir.

"FİLİSTİN HASSASİYETİMİZİ AÇIKÇA PAYLAŞIM"

Filistin konusundaki hasssiyetimizi açıkça paylaştım. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim. Filistinlilerin sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesinin önemine dikkat çektim. Filistin halkına yönelik insani projeler yürüten TİKA ve Kızılay gibi kurumlarımızın faaliyetlerinin devam etmesi konusunda İsrail makamının desteğini beklediğini söyledim.

Ukrayna ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunduk. Enerji konusundaki işbirliğini hayata geçirmek için bu bir fırsattır. Dışişleri Bakanımız bu ziyaretin ardından Filistin ve İsrail'e yapacağı ziyareti önemsiyorum.

HERZOG'DAN AÇIKLAMA

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog konuşmasına Türkçe başlayarak 'Eşim ve ben Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz' ifadeleri başladı. Herzog'un açıklamaları şöyle: Amacımı ülkelerimiz ve halklalarımız arasındaki ilişkilerimizin kökleri eskidir. Hepimizin paylaştığı bölgesel ve küresel zorluklarla daha kolay başa çıkacağız. İsrail ve Türkiye birçok alanda çarpıcı bir biçimde etkileyecek bir iş birliği yapabilir ve yapmalıdır. Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret edecek ve mevkidaşı ile görüşecek. Böylece diyaloğun devamını mümkün kılacak. Bu diyaloğu her yönde yaşamalıyız.