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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü mesajı yayımladı. Erdoğan, "Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı...

08.05.2022 - 10:32 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Annelere kıymeti "cennetin annelerin ayakları altında olduğunu" belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır.

Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz.

Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir.

Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.

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