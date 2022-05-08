Ünlü isimlerden duygusal paylaşımlar! 'Sen teşekkürlerin en çoğunu hakediyorsun anne'
Bizleri karşılıksız seven annelerimizin Anneler Günü mesajları ve sözleri ile anlam buluyor. Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde herkes duygusal mesajlar paylaşarak kutluyor.
Annelere ithaf edilen bu özel günde yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri de, onlara en içten duygularımızla teşekkür etmek. Anneler Günü vesilesiyle milli sporcular ve popüler dünyanın ünlü isimleri, annelerine teşekkürlerini Milliyet Pazar aracılığıyla kaleme aldı.
Ferhat Arıcan (Milli sporcu / Cimnastik)
Teşekkürler anne... 10 yaşında, geç kalınmış denecek bir yaşta beni cimnastiğe yönlendirdiğin, bana bu yolculuk boyunca inanmaya devam ettiğin için. Sabah akşam demeden, hiç yorulmadan, sıkılmadan neredeyse her gün beni antrenmana götürdüğün, beni beklediğin için. O kadar yorgunluğa rağmen yüzündeki gülümsemeyi hiç eksiltmediğin için. Hakkın ödenmez, seni çok seviyorum.
Uğur Arslan (Oyuncu)
Kurban olduğum anam, sözle kelamla değil de, yürekle edilen eylenen her şeyin kıymetini öğretti bana. Bu yüzden hayatta da cilalı sözlerle değil, yüreğimden gelenle var etti beni. Ekip biçip yoktan var etmeyi, emeğin sabrın karşılığını öğretti ve yaşattı bana. Alışıldık annelerden farklıydı. Attığı lastik pabuçların izi hâlâ sırtımda, bugünkü deyimle hiç de öyle travma falan değil, ağız dolusu gülüşler açtırdı bana o lastikler, sıcacık, tertemiz, hesapsız, içten. 9 çocuklu tek oda bir evin aşkı, Amik Ovası’ndaki pamuk tarlalarının tek gülüydü Anam. Babamın ölene dek tek sevdasıydı.
Mete Gazoz (Milli Sporcu / Okçuluk)
Teşekkürler anne... Çünkü sporcu annesi olmak eminim ki çok zor. Yılın çoğu zamanını kamplarda, turnuvalarda geçirmeme rağmen sevgini, desteğini hep yanımda hissediyorum. Kendimi kötü hissettiğim, vazgeçmeyi düşündüğüm zamanlarda yanımda olman, beni ne olursa olsun desteklediğini hissettirmen bana güç veriyor. Anneler günün kutlu olsun.
Yasemin Ecem Anagöz (Milli sporcu/ Okçuluk)
Teşekkürler anne... Bana hayatın iniş ve çıkışlardan ibaret olduğunu, güzel deneyimlerin keyfini çıkarabilmeyi ve her şey yolunda gitmediğinde, bununla başa çıkabilmenin, büyümenin ve gelişmenin bir parçası olduğunu öğrettin. Toplumun baskı ve ön yargılarından uzak büyüttün, kendi doğrularımın peşinden gitmem ve sevdiğim mesleği yapabilmem için beni cesaretlendirdin. İltifatlarla büyümediğim gibi yergilerle küçülmeyeceğimi anlamamı sağladın. Birlikte büyüdük, öğrenmekten hiç vazgeçmedik, birbirimizden ilham aldık. Hep yanımda olduğun için teşekkürler.
Su Soley (Müzisyen)
Teşekkürler annecim; bu kadar zor bir dünyada ömründen koca bir parçayı da bana ayırdığın, özgürlüğümün kıymetini bilmemi sağladığın, iyiyi ve doğruyu aramayı hiç bırakmadığın, şefkatini ve sevgini eksik etmediğin için... Ne şanslı bir çocuğum ki vicdanın, güler yüzün kıymetini her yerden önce sende gördüm, tattım İyi ki senin çocuğun olmuşum. Anneler gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım.
Varol Yaşaroğlu (Animasyon yapımcısı, karikatürist)
Çocukluğumda çizgi roman okumanın ders çalışmayı engellediği düşünülür, bu yüzden zararlı bir alışkanlık olarak görülürdü. Ama annem, çizmeye ve çizgi dünyasına olan tutkumu çocukluk yaşlarımda görüp, bana sevdiğim çizgi romanları ve resim araçlarını almaya hep devam etti. Onun koşulsuz sevgisi ve sevgi dolu bakış açısı ile ben de çizim tutkumun ve hayallerimin peşine düştüm. Ve yarattığım hayal dünyası kahramanlarımın arkasında duran en büyük kahramanım yine sevgili annem oldu.
Prof. Dr. Türker Kılıç (Beyin cerrahı)
Türkçemizdeki en güzel sözcüğü sorsalar, hiç düşünmem “Gönül” derim. Gönül… “Gönül” akıldan öte bir zihin durumudur, sözden de derindedir. Söz biter, akıl tükenir, yok oluş bile erir; “Gönül” kalır. “Gönül”, Anadolu coğrafyasına aittir. Daha batıdaki dillerde tam karşılığı yoktur. “Gönül”, zihnin yaşamla hemhal olduğu yerdedir. Geniş zihinler, yaşamı “Gönül” ile yoğurur; biçimler, biçimlenir; anlamlar, anlamlanır. Dedim ya; “Gönül” sözden öte, akıldan derinde, duygulardan da aşkın bir zihin durumudur. Yaşamın anlamıyla ilgilidir! Benim için hele, bundan da aşkındır “Gönül”. Yaşamın taptaze sevinçli anlamını, hep baharda leylak kokusunu ilk kez depderin bir nefesle göğsüme doldurmak gibidir “Gönül”. Gönül, annemin adıdır. “Gönül” sözü en çok anneme yakışır. Annem, sadece “beni” değil, “gönlümü” de var edensin. Nefessin, sevinçsin, anlamsın...
Engin Hepileri (Oyuncu)
Her adımımda yanımdaydın. Bebekken attığım adımlarımdan, hayatımdaki tüm seçimlerime kadar bana güvenip desteklediğin için teşekkürler. Alacağım her kararda sorgulamadan bana sonsuz güveni aşıladığın için, her zaman kocaman yüreğinle yanımda olduğun için zorlu mesleğimde benimle beraber sabır gösterdiğin, beni ben yapmanın ilk adımlarını attığın için teşekkürler Anne.
Didem Balçın (Oyuncu)
Annem. Sen bana güçlü olmayı öğrettin. Bugün neysem o olmamı sağladın. Anneliğin, aileyi bir arada tutmanın en önemli unsuru olduğunu fark etmemi sağladın. Dingin olmanın, her şeyin sakinlikle çözülebileceğinin ve anne olmanın içten gelen en güzel duygu olduğunu gösterdin. Şimdi ben de anneyim. Oğluma senin bana yaptığın kadar annelik yapabilmek en büyük dileğim. Sana teşekkürüm çok fazla; oğluma tüm öğrettiklerini aktarmama vesile olduğun için. Hissettirdiğin güven duygusu için. Torunun da benim kadar sana minnettar olacak.
İbrahim Çolak (Milli sporcu/ Artistik Cimnastik)
Teşekkürler anne... Sen teşekkürlerin en çoğunu her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Hayatımın her anında beni hep koruyup kolladın, hep destekledin. Hatırlıyor musun, ilkokul üçüncü sınıfa giderken artık çok zor geliyor diye cimnastiği bırakmak istediğimi söylemiştim. Sonra benimle güzelce konuştun, moral verdin ve sporu bırakmamamı sağladın. Birlikte olimpik sporcu, olimpik anne olduk. Sadece annem değil bazen arkadaşım bazen öğretmenim bazen sırdaşım oldun. Beni büyüttün bu yaşa getirdin. Sana binlerce teşekkür etsem bile az. Seni asla üzmeyeceğim. Annem olduğun için gerçekten çok şanslıyım. Canım annem, iyi ki varsın seni çok seviyorum, anneler günün kutlu olsun.
Bahar Toksoy Guidetti (Voleybolcu)
Teşekkürler anne, bugün kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın olmayı başardıysam, mimarı sensin. Şimdi ben de kızımı senin beni yetiştirdiğin gibi farkındalığı yüksek bir birey olarak yetiştirmeye gayret gösteriyorum. Bana hayatımın her alanında ışık tuttuğun, her kararımda desteklediğin için teşekkür ederim.
Aslı Perker (Yazar)
Ben küçükken hiç “Babana sor” lafını duymadım. Anneme sorduğumun cevabını annemden aldım. Bir kez bile “Baban kızar” da denmedi. Abime hiç emanet edilmedim. Can güvenliğim erkek kuzenlerimden sorulmadı. Babamı idare de etmedik. “Aslı bu akşam Merve’de kalıyor,” demedik. Diyeceğim o ki erkeğin otorite olduğu fikrine kapılmadım. Cins ayrımı nedir hiçbir zaman tam olarak kavrayamadıysam bunun sebebi annemdir. Tüm bunlar için herkese ve her şeye direnerek kendi bildiği gibi bir kız yetiştiren anneme teşekkür ederim.
Özgün (Müzisyen)
Teşekkürler anne. Senin oğlun olmak hep gurur verdi bana. Sadece bana değil, etrafındaki herkese, tanıdığın hatta hiç tanımadığın insanların hayatlarına öyle güzel dokundun ki. Ayfer varsa “tamam” dedi herkes. İnsanlara yaklaşımın, yardım severliğin hep örnek oldu bana. Duygularınla mantığını karıştırmadın hiçbir zaman. Pozitifliğin, olaylara hep olumlu yönünden yaklaşımın, en büyük problemlerin sevgi ve anlayışla çözülebileceğini öğretti.