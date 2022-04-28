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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

28.04.2022 - 23:43 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde geldiği Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde temaslarına devam ediyor. Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Abdülaziz’in ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la görüştü

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