Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde geldiği Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde temaslarına devam ediyor. Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Abdülaziz’in ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la görüştü.