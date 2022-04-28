GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi. Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanında Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal karşıladı.

28.04.2022 - 22:08 | | SUUDİ ARABİSTAN, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Cidde'ye geldi.

Kral Selman ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve Kral Selman görüşmesinde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistanda

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la görüştü

    O memurlar yakalandı! 'Sahte oturum izni' operasyonu... Aralarında bakın kimler var

    O memurlar yakalandı! 'Sahte oturum izni' operasyonu... Aralarında bakın kimler var

    HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk tutuklandı

    HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk tutuklandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    O memurlar yakalandı! 'Sahte oturum izni' operasyonu... Aralarında bakın kimler var

    O memurlar yakalandı! 'Sahte oturum izni' operasyonu... Aralarında bakın kimler var

    Sıradaki Haber
    Gizemli hastalık paniği! Hasta sayısı giderek artıyor

    Gizemli hastalık paniği! Hasta sayısı giderek artıyor

    Sıradaki Haber
    Süper Loto sonuçları sorgulama: 28 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 28 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber
    Bekçi alımı başvuru ekranı: Bekçi alımı yaş sınırı, boy kilo şartları nelerdir, 3250 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

    Bekçi alımı başvuru ekranı: Bekçi alımı yaş sınırı, boy kilo şartları nelerdir, 3250 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

    Sıradaki Haber