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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştiriyor.

13.03.2022 - 14:44 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da bulunan konutundan Vahdettin Köşkü'ne geldi. Ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis köşke giriş yaptı.

Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile saat 14.00'te öğle yemeğinde araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilere dair konuların ele alınması, güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında kritik görüşme

MİÇOTAKİS: ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEM LAZIM

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Parlamento konuşmasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durumu Türkiye ile görüşmemizi gerektiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında kritik görüşme

ERDOĞAN'IN TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya Diplomasi Forumu"nun (ADF) ikinci gününde foruma katılan liderlerle temaslarını sürdürdü. Erdoğan, dün ilk olarak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik'i kabul etti. Kabul, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bulgaristan Başbakanı Petkov'u kabul etti. Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme de yaklaşık 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi de kabul etti. Erdoğan, daha sonra Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, yarın da (14 Mart Pazartesi) Ankara'da Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşecek.

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