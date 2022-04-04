CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-Bulgaristan iliÅŸkilerini geliÅŸtirecek adÄ±mlar ve bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Rumen Radev'in ikinci defa Ã¼stlendiÄŸi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi iÃ§in tekrar tebriklerini iletti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, dost ve mÃ¼ttefik Bulgaristanla mevcut kÃ¶klÃ¼ iliÅŸkileri ulaÅŸtÄ±rma, ticaret ve savunma sanayii baÅŸta olmak Ã¼zere her alanda daha ileriye taÅŸÄ±ma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hareket ettiklerini belirtti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Radev, Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ± ve bÃ¶lgesel etkilerine dair de deÄŸerlendirmelerde bulundu.