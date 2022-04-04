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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Radev ile telefon görüÅŸmesi yaptÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Rumen Radev ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

04.04.2022 - 16:23 | | Alper KORKMAZ/ Ä°STANBUL ,(DHA)-
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Radev ile telefon görüÅŸmesi yaptÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-Bulgaristan iliÅŸkilerini geliÅŸtirecek adÄ±mlar ve bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Rumen Radev'in ikinci defa Ã¼stlendiÄŸi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi iÃ§in tekrar tebriklerini iletti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, dost ve mÃ¼ttefik Bulgaristanla mevcut kÃ¶klÃ¼ iliÅŸkileri ulaÅŸtÄ±rma, ticaret ve savunma sanayii baÅŸta olmak Ã¼zere her alanda daha ileriye taÅŸÄ±ma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hareket ettiklerini belirtti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Radev, Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ± ve bÃ¶lgesel etkilerine dair de deÄŸerlendirmelerde bulundu.

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