Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ve Zelenkiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

Zelenskiy görüşme sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la rutin görüşmemizi yaptık. İstikrarlı destek için minnettarız. Rusya Federasyonu tarafından sürdürülen saldırganlık ve nükleer terörizm konusunda bilgi verdim. Çatışmaları durdurmayı başarmalıyız" ifadelerini kullandı.