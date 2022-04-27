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Cuhmurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) heyetini kabul etti.

27.04.2022 - 21:08 |
Cuhmurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabule, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı.

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