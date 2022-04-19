CHP lideri Kılıçdaroğlu: Suriyeliler Türkiye'ye turist olarak gelecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, grup toplantısına gelen balıkçılara seslenerek, "Mazot fiyatları arttı. Ucuz mazot vereceğiz. En önemli girdi kalemidir. Bankalara olan borçlarınız var, biliyorum. Söz veriyorum, iktidar olduğumuzda ilk 1 hafta içinde sizin bankalardan çektiğiniz kredilerin faizlerini sıfırlayacağız ve ana parayı makul taksitler içinde geri alacağız. 'Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı' kuracağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ekonomik krizin devam ettiğini belirtip, buna ilişkin yapılan anketlere vurgu yaparak, "Vatandaşın gündemi mutfak ve ekonomi. 'Mevcut ekonomik gidişat psikolojinizi nasıl etkilemektedir' diye soruyorlar. Seçmenin yüzde 48'i 'çok kötü', yüzde 39,6'sı 'kötü etkilemektedir' diyor yani yüzde 87,6'sı 'psikolojiyi kötü etkiliyor' diyor. AK Parti seçmeninde bu oran yüzde 78, MHP seçmeninde ise yüzde 89. Ankette diğer soru ise 'geçen ay ile kıyasladığınızda alım gücünüz nasıl değişmiştir' şeklinde. Seçmenin yüzde 83,4'ü azaldığını söylüyor. AK Parti seçmeninde bu oran yüzde 72, MHP’de yüzde 73. Her iki seçmen de gidişin ne kadar kötü olduğunu gayet açık net şekilde ortaya koymuş durumdalar" dedi.

'BİZE İNANMAYABİLİRSİN, BÜLENT ARINÇ'I DİNLE'

Kılıçdaroğlu, emeklilere asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verilmesini önerdiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Şimdi hayat pahalılığı malum. En büyük dramı yaşayanlar ise emekliler. Geçinemiyorlar. Torunlarına en azından rahat bir harçlık verebilsinler diye 3 grup başkan vekili imzasıyla 'emeklilere asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verelim' diye teklif genel kurula indirildi. Verilecek ikramiye asgari ücret neti kadar olacak. Yılda 2 sefer. Çok büyük bir para değil. Bize inanmayabilirsin; Bülent Arınç'ı çağır kendisini dinle, 'Hayatın gerçeği nedir' diye onu bir dinle. Türk-İş'in yayımladığı açlık sınırı 4 bin 928 lira. Asgari ücret 4 bin 253 lira. Olacak bir şey değil. Ne emekliyi ne asgari ücretliyi düşünüyorlar. Hemen yandaşlarını atadılar Türk Hava Yolları'na onlara huzur hakkı. Kendi yandaşlarına yüzde 190 zam yaptılar. Gerçekten vatandaşın durumu iyi değil. Siyaset olarak değil hayatın bir gerçeği olarak ifade ediyorum. 21'inci yüzyılın Türkiye'sinde 3 milyon 400 bin hanenin elektriği kesiliyor ödeyemediği için. Cumhuriyet tarihinde böyle bir tablo yok."

'3 GÜNDE NASIL DÖNÜYORSUN?'

Kılıçdaroğlu, 3 milyon 800 bin Suriyelinin Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak, "Buraya gelenler Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Avrupalılar bu hükumetle masaya oturdular; 'Size para verelim bunlara bakın' dediler. Geri kabul anlaşmasını imzaladılar. Dünyada hangi devlet böyle yönetilir? Biz neden 3 milyon 800 bin Suriyeliye bakmak zorundayız. 50 milyar dolar para harcandı Suriyeliler için. Nereye gitti bu para, hangi Suriyelilere verildi, nasıl buharlaştı? 50 milyar doları Suriyelilere versen han hamam sahibi olur hepsi. Nereye gitti bu para? Asgari ücretin yarısıyla çalışıyor bu insanlar. Anketleri gördü, 18 Nisan'da bir açıklama yaptı beyefendi; 'Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz' diyor. 3 günde nasıl dönüyorsun? 180 derece nasıl dönüyorsun? Bu bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Bu halkın nabzını en iyi tutan partinin CHP olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin çıkarlarını sonuna kadar koruyan partinin CHP olduğunu gösteriyor. Irkçılık yapmayan partinin de CHP olduğunu gösteriyor. Çünkü biz 'Onları özgür iradeleriyle göndereceğiz' diyoruz, 'Onlar dönecekler' diyoruz" dedi.

'KENDİ İRADELERİYLE GÖNDERECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de açıklama yaptığını belirterek, "O da açıklama yapmış ve 'Demografimizi, istiklalimizi düşünmek zorundayız. Misafirliğin süresi sınırlıdır. Bayramda ülkelerine gidebilenlerin dönmesine gerek yoktur' diyor. Sayın Bahçeli; bunların tamamı bayramlaşmaya gidecek tekrar gelecekler. Bunları getirecek kişi de Süleyman Soylu, bu işten sorumlu o, senin desteklediğin kişidir. Bizim sınırları yol geçen hanına döndüren kişi de odur. Biz Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine kendi iradeleriyle göndereceğiz. Nasıl göndereceğimizi defalarca anlattım. Onlar Türkiye’ye turist olarak gelecekler. Bu imkanı da onlara sağlayacağız" diye konuştu.