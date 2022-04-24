BM Genel Sekreteri Guterres'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Türkiye ziyaretinin ardından Salı günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya geçecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, burada Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşecek.

Guterres'in Putin'den "Ukrayna'da barışın acilen sağlanması"nı talep edileceği düşünülüyor. Guterres'in Ukrayna hükümetiyle de temas halinde olduğu belirtiliyor.