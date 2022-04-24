GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetBM Genel Sekreteri Guterres'den Türkiye'ye kritik ziyaret
HaberlerSiyaset Haberleri BM Genel Sekreteri Guterres'den Türkiye'ye kritik ziyaret
ABONE OL

BM Genel Sekreteri Guterres'den Türkiye'ye kritik ziyaret

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna'ya düzenleyeceği ziyaretler öncesi pazartesi günü Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

24.04.2022 - 07:27 |
BM Genel Sekreteri Guterres'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Türkiye ziyaretinin ardından Salı günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya geçecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, burada Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşecek.

Guterres'in Putin'den "Ukrayna'da barışın acilen sağlanması"nı talep edileceği düşünülüyor. Guterres'in Ukrayna hükümetiyle de temas halinde olduğu belirtiliyor.

GÜNCEL HABERLER

Bayramda talep patladı! Kiralık araba fiyatları uçuşa geçti! 1400 lira...

Bayramda talep patladı! Kiralık araba fiyatları uçuşa geçti! 1400 lira...

Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu

Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu

Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem!

Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayramda talep patladı! Kiralık araba fiyatları uçuşa geçti! 1400 lira...

Bayramda talep patladı! Kiralık araba fiyatları uçuşa geçti! 1400 lira...

Sıradaki Haber
2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı tarihi!

2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı tarihi!

Sıradaki Haber
Memur ve emekli milyonları ilgilendiriyor! Tarih belli oldu, refah payı...

Memur ve emekli milyonları ilgilendiriyor! Tarih belli oldu, refah payı...

Sıradaki Haber
Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla ölü

Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla ölü

Sıradaki Haber