Bekir Pakdemirli kimdir, neden istifa etti? Bekir Pakdemirli aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin biyografisi!

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.

BEKİR PAKDEMİRLİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Görevden affını isteyen ve bu talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci getirildi. Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

Görevden alınan Pakdemirli, twitter hesabından Bakanlığa yeni atanan Kirişçiye başarılar diledi.

Bekir Pakdemirli tweetinde: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum. İfadelerini kullandı.

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Bekir Pakdemirli 1973 yılında İzmir'de doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüttü.

Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında genel müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı.

Turkcell, BİM ve AlBaraka Katılım Bankası'nda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır.

İngilizce bilmektedir.

Evli ve dört çocuk sahibidir.