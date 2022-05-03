Bakanlık harekete geçti! Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, mülteci sayıları üzerinden manipülasyon yapan Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

"İNSANLIK ADINA BUNLARDAN UTANIYORUM"

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar.

Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum.

Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır."