Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun uğradığı evde elektrikler kesik değildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Ankara’nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi’nde bir aileyi ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu’nun faturayı ödeyemediği için elektriği kesik olduğu iddia edilen aileyi ziyareti esnasında sigorta kutusunun hafif açık şekilde duruyor olması dikkat çekmişti. Yapılan saha incelemesi ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan itibari ile borç nedeniyle elektriğinin kesik olmadığı ve kaçak kullanımının bulunmadığı tespit edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?”

KAYMAKAMLIKTAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Keçiören Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizde ikamet eden Güllü K. isimli vatandaşımızla ilgili olarak yapılan araştırmada; vatandaşımızın ikametgahının elektriğinin iddia edildiği şekliyle 4 aydır kesik olmadığı, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31.03.2022 tarihinde elektriğin kesildiği, beş gün sonra 05.04.2022 tarihinde ödemenin yapılması üzerine elektriğinin açıldığı, vatandaşımıza 2021 yılında 2 kez yaptığı pandemi yardımı başvurusu ile ilgili olarak 2 kez pandemi desteği yapıldığı, 2022 Şubat ayında doğalgaz yardımı başvurusu neticesinde de 381 TL destek sağlandığı, ailenin, bugüne kadar pandemi ve doğalgaz yardımı dışında Kaymakamlığımıza herhangi bir başvurusu olmadığı anlaşılmış olup, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza başvuru yapmaları halinde kira, gıda, fatura, giyim, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere her türlü destek sağlanmaktadır” denildi.