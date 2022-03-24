Akşener: Bu milletin sesini duyuran bir siyasi parti var

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Kayseri'de, ilk olarak Tomarza ilçesindeki esnafı gezerek, sohbet etti. Bünyan ilçesine geçen Akşener, burada da esnaf ziyaretinde bulundu. Son olarak kent merkezine gelen Akşener, Sivas Bulvarı'nda halka seslenerek, "Allah beni sizlere karşı mahcup etmesin. Ben 2 yıldır esnaf esnaf, il il, ilçe ilçe geziyorum. Ağalar bundan çok rahatsız çünkü bizi birbirimize düşürerek iş görmeye alıştılar. Bedavadan, ucuz, emeksiz oylar almaya alıştılar ama devran döndü. Artık bu milletin sesini duyuran bir siyasi parti var, o da İYİ Parti" diye konuştu.

Seçimlerin yaklaştığını dile getiren Meral Akşener, "Şimdi bakın herkes dertli. Bu sesin duyurulması lazım. Ben sadece bu sesi duyuruyorum. Bu sesi millet kürsüsünden duyuruyorum. Velinimet olduğunuzu göstereceksiniz. Size maraba muamelesi yapanlara öyle bir Osmanlı tokadı atacaksınız ki soluğu sandık dışında alacaklar. Helal oylarınızla demokrasiyle sandıkta bu milleti küçük görenlere, el ele vererek öyle bir tokat atacağız ki kul hakkı yemenin ne olduğunu görecekler" dedi. (DHA)