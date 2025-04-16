Herkes çalışan sanıyor! 22 yaşında kendi işinin patronu oldu, Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor

Çankırı'da hayalindeki işi kuran genç girişimci, dünyanın en saf tuzları arasında yer alan Çankırı kaya tuzu ve tuz lambalarını Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine gönderiyor.

Çankırı'da yaşayan 25 yaşındaki Tayfur Uzun, çocukluk hayalini gerçekleştirerek Çankırı'da kendi iş yerini açtı. Bilimsel araştırmalarda dünyanın en saf tuzları arasında gösterilen Çankırı kaya tuzu ve tuzdan yapılan çeşitli ürünleri açtığı iş yerinde pazarlamaya başlayan Uzun, bir süre sonra e-ticaret sitesi üzerinden ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına satmaya başladı. Farklı şehirlerdeki müşterilere, Çankırı kaya tuzu, tuz lambaları ve çeşitli tuz ürünlerini gönderen Uzun, hem birikim yaptığını hem de ailesine destek oluyor.

"AİLEME OLUYORUM"

Kendi işini yaptığı için mutlu olduğunu ifade eden Uzun, "Dükkanda Çankırı'nın meşhur tuz ürünlerini satmak istiyordum ve bu yola baş koydum. Çok şükür dükkanımı açtım ve satışlarım ile geçimimi sağlıyorum. 22 yaşında böyle bir yola çıkarken çok zorlu süreçlerden geçtim. Allah'a şükürler olsun şu an başardım ve iyi bir yerdeyim. Kaya tuzu ürünleri satarak Çankırı'yı hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtıyorum." diyerek şöyle devam etti:

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