TFF açıkladı! İşte kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeler...

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla 2021-2022 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibarıyla Futbol Menajerlerinin dâhil oldukları işlemleri, Futbol Menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeleri açıkladı. Menajerlere en yüksek ödemenin Fenerbahçe tarafından yapıldığı belirtildi.



Fenerbahçe; 6.526.975,65 EUR, 7.891,516,59 TL ile bu alanda zirvede yer alırken onu 4.157.656,11 EUR, 1.754.363 TL ile Galatasaray takip etti. Paylaşılan takımlar arasında Beşiktaş da 2.063.169,48 EUR, 1.310.056 TL ile üçüncü sırayı aldı.



Süper Lig ekiplerinin 14.797.459,59 TL, 13.319.551,24 EUR, 50.000 USD toplam menajer ücreti ödedikleri de belirtildi.