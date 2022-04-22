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Spor MagazinMike Tyson hayranını uçakta öldüresiye dövdü!
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Mike Tyson hayranını uçakta öldüresiye dövdü!

Efsane boksör Mike Tyson skandal bir harekete imza attı. Kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen hayranını kırmayan dünyaca ünlü boksör, daha sonra yolcunun kendisini sürekli rahatsız etmesinin ardından hayranını öldüresiye dövdü.

22.04.2022 - 00:37 |
Mike Tyson hayranını uçakta öldüresiye dövdü!

Boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson skandal bir olaya karıştı. Uçak yolculuğu sırasında arka koltuğunda oturan bir yolcuyu öldüresiye döven efsane boksör Mike Tyson'ın şoke eden anları kameralara yansıdı.

San Fransisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya seyahat etmek üzere uçağa binen Mike Tyson, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını kırmadı.

Yolcu sınırları zorladı

55 yaşındaki efsane boksörün tam arka koltuğunda oturan yolcunun Mike Tyson'ı rahatsız etmesi gerginliği başlattı. Dünyaca ünlü ismi sürekli rahatsız eden yolcunun bu hareketleri Mike Tyson'ı çılgına döndürdü.

Yumruklamaya başladı

Yolcunun kendisini rahatsız etmesine daha fazla dayanamayan Mike Tyson daha sonra arkasındaki hayranını yumruklamaya başladı. Mike Tyson'ın öldüresiye dövdüğü hayranının görüntüleri şoke etkisi yarattı.

Mike Tyson hayranını uçakta öldüresiye dövdü

Uçaktaki görüntüleri sosyal medyaya düştü

Efsane boksörün hayranıyla arasında geçen bu kavga kısa süre içerisinde sosyal medyaya düştü. Mike Tyson'ın görüntülerde bir kişiyi seri şekilde yumrukladığı görüldü. Mike Tyson'ı durdurmak isteyen bir kişinin "Hey Mike! Kes şunu" diye bağırdığı duyuldu.

Olayları video kaydına alan kişinin ise "Oğlum Mike Tyson tarafından dövüldü. Evet, kafayı yedi. Sadece imza istiyordu. Ne olduğunu anlamadık" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Mike Tyson hayranını uçakta öldüresiye dövdü

Mike Tyson uçağı terk etti

Mike Tyson'ın bu hamlesi sonrası yakın çevresinden açıklamalar geldi. Eski ağır siklet dünya şampiyonuna yakın kaynaklar, yolcunun sarhoş olduğunu ve Mike Tyson'ı kışkırttığını ifade etti.

Uçakta bulunan yolcular, olayın ardından Mike Tyson'ın uçaktan indiğini belirtti. Yumruklanan ve yüzü kanlar içinde kalan yolcunun tedavi altına alınmasının ardından polis tarafından sorguya alındığı kaydedildi.

 

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