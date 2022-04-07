GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Şampiy10Sir Alex Ferguson adeta para basıyor! Senede 20 gün mesai...
HaberlerŞampiy10 Haberleri Sir Alex Ferguson adeta para basıyor! Senede 20 gün mesai...
ABONE OL

Sir Alex Ferguson adeta para basıyor! Senede 20 gün mesai...

Futbol tarihinin en özel figürlerinden biri olan Sir Alex Ferguson'ın 9 yıl önce emekli olmasına rağmen günümüzdeki haftalık kazancı dudak uçuklattı.

07.04.2022 - 12:43 |
Sir Alex Ferguson adeta para basıyor! Senede 20 gün mesai...

Premier Lig tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasında yer alan yaşayan efsane Sir Alex Ferguson, 9 yıl önce emekli olmasına rağmen bugünkü haftalık kazancıyla dudak uçuklatıyor.

2013 yılında 26 sene boyunca çalıştırdığı Manchester United'ı bırakarak emekliye ayrılan Sir Alex Ferguson, o tarihten bu yana İngiliz temsilcisinin global elçisi olarak senede yalnızca 20 gün mesai yapıyor.

HAFTADA 235 BİN POUND KAZANIYOR

Hürriyet'in The Sun'a dayandırdığı habere göre; Manchester United'ın global elçisi olarak yılda yalnızca 20 gün çalışan İskoç efsane, senelik 2 milyon Pound kazanıyor. Kişisel yatırımları, kitap telifleri ve konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerden aldığı ücretle haftalık kazancı 235 bin Pound'u buluyor.

Kişisel şirketlerinin değeri toplamda 40 milyon Pound'a yaklaşan Sir Alex Ferguson, yalnızca 2021 yılında 12.2 milyon Pound daha değerleme kazandı. Companies House'a kayıtlı şirketlerin değeri 2021 yılına kadar 27 milyon Pound iken geçtiğimiz yıl elde edilen ivmeyle bu değerleme 39.2 milyon Pound'a yükseldi.

KONUŞMA BAŞINA 100 BİN POUND

2013 yılında yayımlanan ve milyonlarca kopya satan otobiyografisinin telif haklarından servet kazandığı tahmin edilen Sir Alex Ferguson'ın ayrıca konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerden de organizasyon başına 100 bin Pound aldığı kaydedildi.

Sir Alex Ferguson adeta para basıyor Senede 20 gün mesai...

SON DAKİKA
  1. Dayanamadı ağzındaki baklayı çıkardı! 'Ali Koç'a darbe yapılacak'
    Dayanamadı ağzındaki baklayı çıkardı! 'Ali Koç'a darbe yapılacak'
  2. Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi!
    Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi!
  3. 5'ini de Fatih Terim getirmişti! Burak Elmas'tan 80 milyon euro'luk transfer mirası
    5'ini de Fatih Terim getirmişti! Burak Elmas'tan 80 milyon euro'luk transfer mirası
  4. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  5. Sir Alex Ferguson adeta para basıyor! Senede 20 gün mesai...
    Sir Alex Ferguson adeta para basıyor! Senede 20 gün mesai...
  6. Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
    Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
  7. Galatasaray'da transfer gelişmesi! Kasımpaşa Galatasaray taraftarı olarak bilinen Umut Bozok'un fiyatını belirledi...
    Galatasaray'da transfer gelişmesi! Kasımpaşa Galatasaray taraftarı olarak bilinen Umut Bozok'un fiyatını belirledi...
  8. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi takipte! Akın edecekler, Avrupa Devleri izleyecek!
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi takipte! Akın edecekler, Avrupa Devleri izleyecek!
  9. Manchester United efsanesi Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!
    Manchester United efsanesi Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!
  10. Volkan Demirel'in önemli sınavı! Takımın yıldızı yokları oynuyor!
    Volkan Demirel'in önemli sınavı! Takımın yıldızı yokları oynuyor!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dayanamadı ağzındaki baklayı çıkardı! 'Ali Koç'a darbe yapılacak'

Dayanamadı ağzındaki baklayı çıkardı! 'Ali Koç'a darbe yapılacak'

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi!

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi!

5'ini de Fatih Terim getirmişti! Burak Elmas'tan 80 milyon euro'luk transfer mirası

5'ini de Fatih Terim getirmişti! Burak Elmas'tan 80 milyon euro'luk transfer mirası

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sıradaki Haber