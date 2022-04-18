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Şampiy10Sabri Çelik kimdir? Yeni MHK başkanı Sabri Çelik hakkında merak edilenler…
HaberlerŞampiy10 Haberleri Sabri Çelik kimdir? Yeni MHK başkanı Sabri Çelik hakkında merak edilenler…
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Sabri Çelik kimdir? Yeni MHK başkanı Sabri Çelik hakkında merak edilenler…

TFF, MHK Başkanlığı için Sabri Çelik'in göreve getirildiğini açıkladı. Peki, Sabri Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni MHK başkanı Sabri Çelik hakkında merak edilenler…

18.04.2022 - 16:14 |
Sabri Çelik kimdir? Yeni MHK başkanı Sabri Çelik hakkında merak edilenler…

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu. Geçtiğimiz hafta görevinden istifa eden Ferhat Gündoğdu, koltuğu Sabri Çelik'e teslim edecek. İşte Yeni MHK başkanı Sabri Çelik hakkında merak edilenler…

Sabri Çelik kimdir?

Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. Uzun yıllar 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla aktif hakemlik görevini bıraktı. Asıl mesleği öğretmenliktir. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Birçok kez de UEFA adına maçlarda gözlemcilik yapmıştır.

Sabri Çelik, son olarak 11 Aralık 2018 günü oynanan Galatasaray-Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı. Yusuf Namoğlu'nun 13 Şubat 2019 tarihindeki istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Yıldırım Demirören tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı (MHK) görevine Sabri Çelik getirildi. 4 Temmuz 2019 tarihinde Nihat Özdemir başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu başkanı olarak Zekeriya Alp'i görevlendirdiğini açıklamıştı.

 

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