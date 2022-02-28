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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında bir gol var!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 27. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

28.02.2022 - 19:08 |
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında bir gol var!

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'in 27. haftası sona eriyor. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda son 2 hafta maçını kazanan Fenerbahçe, ligde son 4 maçında galibiyet alamayan Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. 

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE: 0-1

46- Maçın ikinci yarısı başladı.

45 +2- Birinci devre sona erdi.

6- Gol! Fenerbahçe Miha Zajc ile 0-1 öne geçti.


İLK 11'LER;

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Aabid, Eysseric, Fall, Ben Ouanes, Umut Bozok

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Kim Min Jae, Serdar Aziz, Szalai, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Osayi, Rossi, Berisha

FENERBAHÇE'DE 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag maçının 11'ine göre 7 değişiklikle Kasımpaşa karşısına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa karşılaşmasında orta saha ve hücum hattı tamamen değişirken, Teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maça göre; Tisserand’ın yerine Kim Min-jae, Mert Hakan’ın yerine Zajc, Sosa’nın yerine Crespo, Valencia’nın yerine İrfan Can, Pelkas’ın yerine Arda Güler, Ferdi’nin yerine Rossi, Serdar Dursun’un yerine Berisha görev aldı.

 

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında bir gol var

 

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