Rangers - RB Leipzig maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Geçtiğimiz hafta sonu Celtic'le 1-1 berabere kalan Rangers, İskoçya Premiership'te son 3 haftaya girerken onların 6 puan gerisinde umutsuzca şampiyonluk kovalıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Dortmund, Kızılyıldız ve Braga'yı eleyerek yarı finale kadar geldiler; Almanya'daki ilk maçı 1-0 kaybedip RB Leipzig'e ufak bir avantaj vermiş durumdalar... Sezonu kapatan Ianis Hagi ve Alfredo Morelos dışında Kemar Roofe'nin de oynaması beklenmiyor. Sakatlığını atlatan Aaron Ramsey son antrenmanda takımla birlikte çalıştı, son durumu maç saati netleşecek. TD Giovanni van Bronckhorst, finale çıkma başarısı gösterip tarih yazmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Avrupa'da finale çıkılan son sezonda (2007-08) takımın başında Walter Smith vardı. Smith geçtiğimiz ekim ayında aramızdan ayrıldı. Rangers efsane ismin ölümü sonrası çıktığı Aberdeen maçında karmaşık duygular içerisinde 2-0 geri düşmüş, 80'den sonra 2-2'yi bularak sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Bu kez de 30 yıldan fazla bir süredir kulüpte malzemeci olarak çalışan Jimmy Bell vefat etti. Bir kez daha yoğun duygular içerisinde maça çıkacaklar; "tek farklı" her galibiyetleri maçı uzatmaya götürecek. Turu normal sürede ya da uzatmada geçmek, adlarını finale yazdırmak için en az 2 fark gerekiyor.

Bundesliga'da oynadığı son 2 maçı kaybeden ve Şampiyonlar Ligi bileti için gerekli olan ilk 4'ün dışına düşen RB Leipzig, UEFA Avrupa Ligi yarı finaline gelirken Real Sociedad ve Atalanta'yı kupa dışına itmişti. Orta alandan Kevin Kampl, savunmadan Willi Orban ve Mohamed Simakan cezalarını tamamladı; maç kadrosunda olacaklar. Takımda göze çarpan tek eksik, sakatlığı bulunan Amadou Haidara... TD Domenico Tedesco; "İlk maçta Rangers bize çok fırsat vermedi ancak evlerinde açık oynayıp bu kez daha fazla şans bulmamızı sağlayacaklardır. Ne kadar çok şans bulursak o kadar tehlikeli oluruz..." dedi. Bu sezon çıktığı 48 resmi maçta 51 gol katkısı veren (31 gol - 20 asist) Christopher Nkunku en önemli gol silahı olacak. Nkunku'ya Dani Olmo ve Dominik Szoboszlai destek verecek. İlk maçta sonradan oyuna giren Yussuf Poulsen ve Andre Silva'yı da unutmamak lazım...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Rangers'ın iç sahada oynadığı son 6 resmi maçın 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- RB Leipzig'in deplasmanda oynadığı son 10 resmi maçın 7'si "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "RB Leipzig kazanır" oldu! %24'lük kesim ilk maçı evinde kazanan Alman temsilcisinin rövanşta da galibiyeti alan taraf olacağını düşünüyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI EFE UYSAL’IN YORUMU

İlk maç Rangers çok katı savunma yaptı. Leipzig neredeyse pozisyona giremedi. Buna rağmen Angelino'nun bireysel becerisi ile 1-0 kazandı. Bu önemli bir avantaj. Rangers'e galibiyet lazım ve daha açık oynayacak. Leipzig için uygun ortam olacak. Alman ekibi deplasmanda son 10 resmi maçın 9'unu kazandı. Favorim Leipzig. KG Var da bu defa yanıltmaz. Rangers bu sezon evinde bir sefer hariç her maç gol atarken Leipzig dış sahada yüzde 86 boş geçmedi.