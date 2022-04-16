Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 16 Nisan Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Elche - Mallorca
17.00 Leganes - Malaga CF
17.15 Alaves - Vallecano
19.15 Real Valladolid - Almeria
19.30 Valencia - Osasuna
21.30 S.Gijon - Real Oviedo
22.00 Cartagena - Alcorcon
22.00 Getafe - Villarreal
Bundesliga 1&2
14.30 Sandhausen - Saint Pauli
14.30 Hannover 96 - F. Düsseldorf
14.30 Dynamo Dresden - Holstein Kiel
16.30 B. Dortmund - Wolfsburg
16.30 Mainz - Stuttgart
16.30 Augsburg - Hertha Berlin
16.30 Freiburg - Bochum
19.30 Monchengladbach - Köln
21.30 Hamburg - Karlsruhe
Fransa Ligue 1&2
16.00 Pau - AJ Auxerre
18.00 St Etienne - Brest
20.00 Dijon - Ajaccio
20.00 Dunkerque - Grenoble
20.00 Caen - Amiens
20.00 Valenciennes - Le Havre
20.00 AS Nancy - Cham. Niort
20.00 Rod. Aveyro - Paris
20.00 Nimes - Sochaux
20.00 SC Bastia - Guingamp
22.00 Lille - RC Lens
İtalya Serie A
13.30 Cagliari - Sassuolo
15.30 Udinese - Empoli
15.30 Sampdoria - Salernitana
17.30 Fiorentina - Venezia
19.30 Juventus - Bologna
21.45 Lazio - Torino
Hollanda Eredivisie
19.45 Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam
Rusya Premier Lig
14.00 FC Ufa - CSKA Moskova
16.30 Zenit - FC Ural
19.00 Spartak Moskova - Rubin Kazan
Portekiz Premier Lig
17.30 Moreirense - CD Tondela
20.00 Maritimo - Boavista
20.00 Belenenses - FC Vizela
22.30 Porto - Portimonense
Türkiye Basketbol Ligi
13.00 Büyükçekmece – Beşiktaş
13.00 Türk Telekom - Karşıyaka
15.30 Bahçeşehir Koleji - Gaziantep
18.00 Anadolu Efes - Bursaspor
20.30 Tofaş – Fenerbahçe
Sultanlar Ligi
14.00 PTT - Galatasaray
15.00 Kuzeyboru – Aydın B.Şehir Bld.
Efeler Ligi
12.00 Spor Toto – Cizre Belediye
17.00 Galatasaray – Bursa B.Şehir Bld.
Amerikan Basketbol Ligi NBA
20.00 Dallas - Utah
22.30 Memphis - Minnesota
01.00 Philadelphia - Toronto
03.30 Golden State - Denver
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.