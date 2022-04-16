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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

16.04.2022 - 10:38 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 16 Nisan Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Elche - Mallorca
17.00 Leganes - Malaga CF
17.15 Alaves - Vallecano
19.15 Real Valladolid - Almeria
19.30 Valencia - Osasuna
21.30 S.Gijon - Real Oviedo
22.00 Cartagena - Alcorcon
22.00 Getafe - Villarreal

Bundesliga 1&2
14.30 Sandhausen - Saint Pauli
14.30 Hannover 96 - F. Düsseldorf
14.30 Dynamo Dresden - Holstein Kiel
16.30 B. Dortmund - Wolfsburg
16.30 Mainz - Stuttgart
16.30 Augsburg - Hertha Berlin
16.30 Freiburg - Bochum
19.30 Monchengladbach - Köln
21.30 Hamburg - Karlsruhe

Fransa Ligue 1&2
16.00 Pau - AJ Auxerre
18.00 St Etienne - Brest
20.00 Dijon - Ajaccio
20.00 Dunkerque - Grenoble
20.00 Caen - Amiens
20.00 Valenciennes - Le Havre
20.00 AS Nancy - Cham. Niort
20.00 Rod. Aveyro - Paris
20.00 Nimes - Sochaux
20.00 SC Bastia - Guingamp
22.00 Lille - RC Lens

İtalya Serie A
13.30 Cagliari - Sassuolo
15.30 Udinese - Empoli
15.30 Sampdoria - Salernitana
17.30 Fiorentina - Venezia
19.30 Juventus - Bologna
21.45 Lazio - Torino

Hollanda Eredivisie
19.45 Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam

Rusya Premier Lig
14.00 FC Ufa - CSKA Moskova
16.30 Zenit - FC Ural
19.00 Spartak Moskova - Rubin Kazan

Portekiz Premier Lig
17.30 Moreirense - CD Tondela
20.00 Maritimo - Boavista
20.00 Belenenses - FC Vizela
22.30 Porto - Portimonense

Türkiye Basketbol Ligi
13.00 Büyükçekmece – Beşiktaş
13.00 Türk Telekom - Karşıyaka
15.30 Bahçeşehir Koleji - Gaziantep
18.00 Anadolu Efes - Bursaspor
20.30 Tofaş – Fenerbahçe

Sultanlar Ligi
14.00 PTT - Galatasaray
15.00 Kuzeyboru – Aydın B.Şehir Bld.

Efeler Ligi
12.00 Spor Toto – Cizre Belediye
17.00 Galatasaray – Bursa B.Şehir Bld.

Amerikan Basketbol Ligi NBA
20.00 Dallas - Utah
22.30 Memphis - Minnesota
01.00 Philadelphia - Toronto
03.30 Golden State - Denver

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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