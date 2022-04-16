Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 16 Nisan Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Elche - Mallorca

17.00 Leganes - Malaga CF

17.15 Alaves - Vallecano

19.15 Real Valladolid - Almeria

19.30 Valencia - Osasuna

21.30 S.Gijon - Real Oviedo

22.00 Cartagena - Alcorcon

22.00 Getafe - Villarreal

Bundesliga 1&2

14.30 Sandhausen - Saint Pauli

14.30 Hannover 96 - F. Düsseldorf

14.30 Dynamo Dresden - Holstein Kiel

16.30 B. Dortmund - Wolfsburg

16.30 Mainz - Stuttgart

16.30 Augsburg - Hertha Berlin

16.30 Freiburg - Bochum

19.30 Monchengladbach - Köln

21.30 Hamburg - Karlsruhe

Fransa Ligue 1&2

16.00 Pau - AJ Auxerre

18.00 St Etienne - Brest

20.00 Dijon - Ajaccio

20.00 Dunkerque - Grenoble

20.00 Caen - Amiens

20.00 Valenciennes - Le Havre

20.00 AS Nancy - Cham. Niort

20.00 Rod. Aveyro - Paris

20.00 Nimes - Sochaux

20.00 SC Bastia - Guingamp

22.00 Lille - RC Lens

İtalya Serie A

13.30 Cagliari - Sassuolo

15.30 Udinese - Empoli

15.30 Sampdoria - Salernitana

17.30 Fiorentina - Venezia

19.30 Juventus - Bologna

21.45 Lazio - Torino

Hollanda Eredivisie

19.45 Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam

Rusya Premier Lig

14.00 FC Ufa - CSKA Moskova

16.30 Zenit - FC Ural

19.00 Spartak Moskova - Rubin Kazan

Portekiz Premier Lig

17.30 Moreirense - CD Tondela

20.00 Maritimo - Boavista

20.00 Belenenses - FC Vizela

22.30 Porto - Portimonense

Türkiye Basketbol Ligi

13.00 Büyükçekmece – Beşiktaş

13.00 Türk Telekom - Karşıyaka

15.30 Bahçeşehir Koleji - Gaziantep

18.00 Anadolu Efes - Bursaspor

20.30 Tofaş – Fenerbahçe

Sultanlar Ligi

14.00 PTT - Galatasaray

15.00 Kuzeyboru – Aydın B.Şehir Bld.

Efeler Ligi

12.00 Spor Toto – Cizre Belediye

17.00 Galatasaray – Bursa B.Şehir Bld.

Amerikan Basketbol Ligi NBA

20.00 Dallas - Utah

22.30 Memphis - Minnesota

01.00 Philadelphia - Toronto

03.30 Golden State - Denver

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.