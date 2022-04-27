Liverpool - Villarreal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Manchester United ve Everton maçlarını gol yemeden kazanan Liverpool, Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City'yi takibini sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nin B Grubu'nu fire vermeden zirvede tamamladıktan sonra Anfield Road'da Inter'e kaybedip Benfica'yla berabere kaldılar ancak ilk maçları deplasmanda kazanmanın avantajıyla yarı finale kadar geldiler. Roberto Firmino dışında takımda göze çarpan eksik yok; TD Jürgen Klopp hücum hattında "Mohamed Salah, Sadio Mane & Luis Diaz" üçlüsüyle maça başlayacak. Sağ bekte Trent Alexander-Arnold, sol bekte Merseyside derbisinde kilidi açan Andrew Robertson forma giyecek. Orta üçlünün "Jordan Henderson, Fabinho & Thiago" şeklinde oluşması bekleniyor. Virgil Van Dijk'ın stoper partneri Ibrahima Konate olacak...

La Liga'da Getafe ve Valencia galibiyetleri alıp yedinci sıraya kadar yükselen Villarreal, Juventus ve Bayern Münih gibi iki dev kulübü Devler Ligi dışına iterek yarı final vizesi almıştı. Önemli hücum silahı Gerard Moreno, takımla birlikte İngiltere'ye geldi. Durumu maç saati netlik kazanacak. Yeremy Pino ve alberto Moreno sakat. Son 2 lig maçını tribünden izleyen Francis Coquelin ise hazır. Gerard Moreno yetişmezse hücumda "Samuel Chukwueze &, Arnaut Danjuma" ikilisini izleyeceğiz. Coquelin'in orta alandaki yardımcıları Dani Parejo ve Etienne Capoue olacak. İtalya (Juventus karşısında) ve Almanya'da (Bayern Münih karşısında) toplam 8 kurtarış yaparak turu getiren isimlerden olan Geronimo Rulli, Anfield'da (Liverpool'a karşı) bir büyük sınav daha verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool iç sahada oynadığı son 12 resmi maçın 10'unu kazandı. Bu 10 galibiyetin 7'sinde gol yemedi!

- Villarreal'in deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçın 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool City kazanır" oldu! %39'luk kesim yarı final ilk maçında ev sahibi Liverpool'u bir adım önde görüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve Anfield Road'da en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.