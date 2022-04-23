ING Basketbol Süper Ligi’ni Misli.com'da canlı izle
ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun son haftalarına giriş yapılırken siz de play-off ve ligde kalma mücadelelerini Misli.com üzerinden canlı yayınlarla izleyebilirsiniz. Bununla birlikte Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle basketbol heyecanına ortak olabilirsiniz.
23 ve 24 Nisan tarihlerinde 29. Hafta fikstürünün oynanacak olmasıyla heyecanın daha da üst seviyelere çıkacağı ING Basketbol Süper Ligi’nde hem tablonun üst sıralarını hem de alt sıralarını ilgilendiren maçlar oynanacak.
Fenerbahçe Beko, ikili averaj avantajı ile liderlik koltuğunda otururken onu ikinci sıradan Anadolu Efes takip ediyor. Bu iki takımın yanı sıra Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol ve Galatasaray da ilk 5 sıralamasında yer alıp şimdiden Playoff’u garantileyen takımlar arasında yer aldılar. Çeyrek final aşamasına devam edebilmek için kalan 3 koltuğa aday 5 takım daha bulunuyor. Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ, Beşiktaş ve Bursaspor’un yer aldığı bu mücadele sonucunda ligi ilk 8 sırada bitirmeyi başaranlar çeyrek final eşleşmelerine dahil olacak.
ING Basketbol Süper Ligi’nin düşme hattında da işler bir hayli karışmış durumda… HDI Sigorta Afyon Belediyespor’un düşmeyi garantilediği hatta 15.’lik koltuğunda kalan diğer takım da lige veda edecek. Maçların bitime 2 hafta kala bu koltuk için 3 tane aday bulunuyor. Yukatel Merkezefendi, Semt77 Yalovaspor ve Aliağa Petkimspor… 3 takım da ligde kalmak için çabalamaya devam etse dahi biri üzülen taraf olacak.
İşte ligden düşme tehlikesi bulunan takımların kalan maçları:
Yukatel Merkezefendi
29. Hafta – Aliağa Petkimspor
30. Hafta – Bahçeşehir Koleji (Deplasman)
Aliağa Petkimspor
29. Hafta – Yukatel Merkezefendi Belediyesi (Deplasman)
30. Hafta – Beşiktaş Icrypex
Semt77 Yalovaspor
29. Hafta – Bahçeşehir Koleji
30. Hafta – Anadolu Efes (Deplasman)