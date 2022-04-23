ING Basketbol Süper Ligi’ni Misli.com'da canlı izle

23 ve 24 Nisan tarihlerinde 29. Hafta fikstürünün oynanacak olmasıyla heyecanın daha da üst seviyelere çıkacağı ING Basketbol Süper Ligi’nde hem tablonun üst sıralarını hem de alt sıralarını ilgilendiren maçlar oynanacak.

Fenerbahçe Beko, ikili averaj avantajı ile liderlik koltuğunda otururken onu ikinci sıradan Anadolu Efes takip ediyor. Bu iki takımın yanı sıra Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol ve Galatasaray da ilk 5 sıralamasında yer alıp şimdiden Playoff’u garantileyen takımlar arasında yer aldılar. Çeyrek final aşamasına devam edebilmek için kalan 3 koltuğa aday 5 takım daha bulunuyor. Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ, Beşiktaş ve Bursaspor’un yer aldığı bu mücadele sonucunda ligi ilk 8 sırada bitirmeyi başaranlar çeyrek final eşleşmelerine dahil olacak.

ING Basketbol Süper Ligi’nin düşme hattında da işler bir hayli karışmış durumda… HDI Sigorta Afyon Belediyespor’un düşmeyi garantilediği hatta 15.’lik koltuğunda kalan diğer takım da lige veda edecek. Maçların bitime 2 hafta kala bu koltuk için 3 tane aday bulunuyor. Yukatel Merkezefendi, Semt77 Yalovaspor ve Aliağa Petkimspor… 3 takım da ligde kalmak için çabalamaya devam etse dahi biri üzülen taraf olacak.

İşte ligden düşme tehlikesi bulunan takımların kalan maçları:

Yukatel Merkezefendi

29. Hafta – Aliağa Petkimspor

30. Hafta – Bahçeşehir Koleji (Deplasman)

Aliağa Petkimspor

29. Hafta – Yukatel Merkezefendi Belediyesi (Deplasman)

30. Hafta – Beşiktaş Icrypex

Semt77 Yalovaspor

29. Hafta – Bahçeşehir Koleji

30. Hafta – Anadolu Efes (Deplasman)