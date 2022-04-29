Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe-Gaziantep: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe-Gaziantep mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %62’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tercihi

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde küllerinden doğdu. Sarı-lacivertli ekip çıkmış olduğu son 7 karşılaşmada 7 galibiyet aldı. İç sahada dolu tribünler önünde iyi bir performans ortaya koymalarını bekliyorum. Geçen hafta Rize karşısında aldıkları farklı galibiyet takım içindeki havayı da olumlu anlamda etkilemiş olacaktır. Gaziantep cephesine baktığımızda, konuk ekibin iç saha karnesi ne kadar iyiyse deplasman karnesi de bir o kadar kötü. Dış sahada ligin en az puan toplayan iki takımından biri konumunda. Son günlerde takım içinde Erol Bulut'a karşı ayaklanmaların ve oyuncuların Erol Bulut'la çalışmak istemediklerine dair haberler gördük. Böyle bir atmosferde Gaziantep'in Kadıköy'den puan çıkarması çok zor görünüyor. Fenerbahçe, Gaziantep karşısında kazanması durumunda Gaziantep'i geride bırakarak iç sahada en fazla puan toplayan 3. takım olacak. Sarı-lacivertlilerde Kim-Min Jae kart cezalısı olduğu için, Attila Szalai ise sakatlığından ötürü bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin savunma zafiyetinin öne çıkacağı bir karşılaşma olacaktır ancak ön tarafta oynayan oyuncuların form durumlarının üst seviyede olması Fenerbahçe'yi avantajlı kılıyor. Fenerbahçe bütün etkenlere bakıldığında maçın mutla favorisi konumunda. Fenerbahçe kendi seyircisi önünde 3 puanı alacaktır.

Giresunspor-Adana Demirspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Giresunspor-Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmanın konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Hedefine ulaşan ve ligde kalmayı başaran Giresunspor, Adana Demirspor’u konuk edecek. Adana Demirspor son haftalarda kalesini gole kapatamıyor. Oynadığı son 3 maçta kalesinde 8 gol gören Adana ekibi skor üretme alışkanlığını da kaybetmiş değil. Prestij adına sahaya çıkacak olan iki takımın bizlere gollü bir 90 dakika izleteceği kanaatindeyim.

Sevilla-Cadiz: Maç sonucu 1

İddaa programının İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Sevilla-Cadiz mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %66’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Barça'nın evinde Vallecano'ya kaybetmesi, son dönemde 5 maçta sadece 2 kez kazanan ve 2.liği kaybeden Sevilla için şans doğurdu. Cadiz ise son 5 maçta Barça ve Villarreal gibi çok zor rakipleri yenmesine rağmen küme düşme potasının sadece 1 puan üzerinde. Risk sürüyor. Ev sahibinde 9 gollü Rafa Mir cezalı. Az gol bekliyorum.