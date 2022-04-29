GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
İddaaGünün En Çok Oynanan Maçları
Haberlerİddaa Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

29.04.2022 - 14:53 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe-Gaziantep: Maç Sonucu 1
İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe-Gaziantep mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %62’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tercihi
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde küllerinden doğdu. Sarı-lacivertli ekip çıkmış olduğu son 7 karşılaşmada 7 galibiyet aldı. İç sahada dolu tribünler önünde iyi bir performans ortaya koymalarını bekliyorum. Geçen hafta Rize karşısında aldıkları farklı galibiyet takım içindeki havayı da olumlu anlamda etkilemiş olacaktır. Gaziantep cephesine baktığımızda, konuk ekibin iç saha karnesi ne kadar iyiyse deplasman karnesi de bir o kadar kötü. Dış sahada ligin en az puan toplayan iki takımından biri konumunda. Son günlerde takım içinde Erol Bulut'a karşı ayaklanmaların ve oyuncuların Erol Bulut'la çalışmak istemediklerine dair haberler gördük. Böyle bir atmosferde Gaziantep'in Kadıköy'den puan çıkarması çok zor görünüyor. Fenerbahçe, Gaziantep karşısında kazanması durumunda Gaziantep'i geride bırakarak iç sahada en fazla puan toplayan 3. takım olacak. Sarı-lacivertlilerde Kim-Min Jae kart cezalısı olduğu için, Attila Szalai ise sakatlığından ötürü bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin savunma zafiyetinin öne çıkacağı bir karşılaşma olacaktır ancak ön tarafta oynayan oyuncuların form durumlarının üst seviyede olması Fenerbahçe'yi avantajlı kılıyor. Fenerbahçe bütün etkenlere bakıldığında maçın mutla favorisi konumunda. Fenerbahçe kendi seyircisi önünde 3 puanı alacaktır.

Giresunspor-Adana Demirspor: Maç Sonucu 2
İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Giresunspor-Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmanın konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Hedefine ulaşan ve ligde kalmayı başaran Giresunspor, Adana Demirspor’u konuk edecek. Adana Demirspor son haftalarda kalesini gole kapatamıyor. Oynadığı son 3 maçta kalesinde 8 gol gören Adana ekibi skor üretme alışkanlığını da kaybetmiş değil. Prestij adına sahaya çıkacak olan iki takımın bizlere gollü bir 90 dakika izleteceği kanaatindeyim.

Sevilla-Cadiz: Maç sonucu 1
İddaa programının İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Sevilla-Cadiz mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %66’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
Barça'nın evinde Vallecano'ya kaybetmesi, son dönemde 5 maçta sadece 2 kez kazanan ve 2.liği kaybeden Sevilla için şans doğurdu. Cadiz ise son 5 maçta Barça ve Villarreal gibi çok zor rakipleri yenmesine rağmen küme düşme potasının sadece 1 puan üzerinde. Risk sürüyor. Ev sahibinde 9 gollü Rafa Mir cezalı. Az gol bekliyorum.

Günün En Çok Oynanan Maçları

SON DAKİKA
  1. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  2. Şampiyon kadroda iki ayrılık! Biri Prens Selman'ın yanına diğer Galtier'in takımına...
    Şampiyon kadroda iki ayrılık! Biri Prens Selman'ın yanına diğer Galtier'in takımına...
  3. Tıpkı Serdar Dursun gibi! Almanya'dan bir bedava transfer daha! Piyasa değeri 7 m.euro
    Tıpkı Serdar Dursun gibi! Almanya'dan bir bedava transfer daha! Piyasa değeri 7 m.euro
  4. Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos'ta başlayacak
    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos'ta başlayacak
  5. Ali Koç çıldırdı! 16 milyon euro'luk 'Yeni Pogba' Fenerbahçe'ye geliyor
    Ali Koç çıldırdı! 16 milyon euro'luk 'Yeni Pogba' Fenerbahçe'ye geliyor
  6. Süper Lig'e geri dönüyor ama Galatasaray'a değil!
    Süper Lig'e geri dönüyor ama Galatasaray'a değil!
  7. Galatasaray'da seçim iptal! 'Yazıklar olsun kalıbınıza...'
    Galatasaray'da seçim iptal! 'Yazıklar olsun kalıbınıza...'
  8. Beşiktaş'ta FLAŞ GELİŞME! Görüşmelere başlandı! Son teklif 7 milyon euro!
    Beşiktaş'ta FLAŞ GELİŞME! Görüşmelere başlandı! Son teklif 7 milyon euro!
  9. Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!
    Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!
  10. Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor
    Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Şampiyon kadroda iki ayrılık! Biri Prens Selman'ın yanına diğer Galtier'in takımına...

Şampiyon kadroda iki ayrılık! Biri Prens Selman'ın yanına diğer Galtier'in takımına...

Tıpkı Serdar Dursun gibi! Almanya'dan bir bedava transfer daha! Piyasa değeri 7 m.euro

Tıpkı Serdar Dursun gibi! Almanya'dan bir bedava transfer daha! Piyasa değeri 7 m.euro

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos'ta başlayacak

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos'ta başlayacak

Sıradaki Haber