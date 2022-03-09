Günün En Çok Oynanan Maçları

Porto - Lyon : Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan Porto - Lyon mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tahmini:

Porto muazzam bir takım. Bu sezon yenilgiyi unuttular. Lyon rakibine göre daha kaliteli isimlere sahip olsa da Porto deplasmanı onlar adına kolay olmayacak. Ev sahibi bu tür eşleşmelerde deneyimli. Teknik direktör Sergio Conceicao'ya güveniyorum. Dragao'da kazanan ev sahibi olur.

Real Madrid - PSG : Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Real Madrid - PSG mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i karşılaşmada ev sahibi ekip Real Madrid’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tahmini:

Real Madrid, son 20 yılda çıktığı Şampiyonlar Ligi maçlarının sadece 2 tanesinde maçı rakip kaleye şut çekemeden tamamladı. Bu maçlardan biri de bu eşleşmenin ilk ayağı olan karşılaşmaydı. Paris karşısında ilk maçta sahada yoktular ama skora bakınca sadece 1-0’lık bir dezavantaja sahipler. Bernabeu’da başka bir seviyede performans sergileyen Messi, eski günlerindeki gibi bir performans hayaliyle sahaya çıkacak. Mbappe’nin ise ufak bir sakatlığı bulunuyor. Az da olsa oynamama ihtimali var ama bu maçı kaçırmak istemeyecektir. Sahada olursa, ilk maçtaki gibi fark yaratacak isimlerden biri olur. Real Madrid’in efsane kaptanı Sergio Ramos ise ilk maçta olduğu gibi bu maçta da görev almayacak. Real tarafında ise Casemiro ve Mendy eksik isimler. La Liga’da oldukça formda olan ve adım adım şampiyonluğa yürüyen Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde de favorilerden birini eleyip bu kupayı en çok kazanan takım olarak finale yürümek istiyor. Ben taraf anlamında Madrid tarafındayım ama böyle maçlarda taraf bahsinin riskli olduğunun da farkındayım. Bu nedenle iki tarafında gol bulacağı ama Madrid’in kazanacağı bir maç bekliyorum. Maçı takip edecekler içi ufak da bir hatırlatma yapayım; Deplasman golü kuralı artık bu maçlarda uygulanmıyor.

Real Betis – Eintracht Frankfurt: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Real Betis – Eintracht Frankfurt mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada ev sahibi ekip Real Betis’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

Real Betis, bir önceki turda Zenit'i elerken ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanıp iç sahada 0-0 berabere kalmıştı. Ligde ise işler iyi gitmiyor. Önce derbiyi kaybettiler, hafta sonu da iç sahada Atletico Madrid'e 3-1 mağlup oldular ve Şampiyonlar Ligi yarışında geriye düştüler. Konuk takım ise ligde deplasmanda Hertha Berlin'i 4-1 mağlup etti ve 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Frankfurt, Avrupa Ligi'nde bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta da gol atmayı başardı. Serileri devam eder.