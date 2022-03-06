Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe-Trabzonspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig’i bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tercihi

Kasımpaşa deplasmanında son anlarda gelen golle kazanan Fenerbahçe’de uzun aradan sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken 2.’lik için bunu devam ettirmek istiyor. Sakatlığı bulunan Ferdi yok. Valencia’nın durumu belli değil. Ligde yoluna dolu dizgin devam eden Trabzonspor, kupada da Antalyaspor’u yendi. Vitor Hugo’nun ciddi sakatlığı ise canları epey sıktı. Hamsik ve Dorukhan’ın da sakatlıkları var. İsmail ve Erce’nin testleri pozitif çıktı. Hiç şüphesiz keyifli bir maç olacak. İki ekibin de bu maçta gol bulacağını düşünüyorum.



Fatih Karagümrük-Altay: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig’i bülteninde günün öne çıkan maçı Fatih Karagümrük-Altay mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Altay için bu tablodan çıkmak artık çok zor! 25 puandalar ve düşme potasının bir basamak üstündeki Antalyaspor ise 32 puanda. Karagümrük deplasmanında da işleri zor. Ancak onlar için tam bir final maçı olacak. Tüm riskleri alacaklar. Karagümrük de favori olduğu maçta skor üretir. 90 dakikada karşılıklı goller olur diyorum. KG Var seçeneği ideal.

Napoli-AC Milan: 2.5 Üst

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Napoli-AC Milan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Lazio deplasmanında son dakika golü ile kazanan Napoli, moralli bir şekilde zirve mücadelesine çıkacak. Milan, ligdeki son iki maçtaki puan kayıpları ile sarsıldı. Napoli deplasmanında riskler almaktan çekinecekler. Bu sahada iki takımın rekabetinde keyifli maçlar izledik. Fakat bu sefer zirve yarışı içinde daha çok kontrollü bir maç bizi bekliyor olacak. Zorlu mücadelede orta skor bahsinin kuvvetli bir tercih olduğunu düşünürken, beraberlik ihtimalini ikinci tercih olarak kullanmak istiyorum. Zorlu mücadelede skor tahminim ise; 1-1...