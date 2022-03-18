Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sezona Bülent Uygun'la başlayan, Hamza Hamzaoğlu ile devam eden Çaykur Rizespor, son olarak takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirmişti ancak kötü gidişe Korkmaz da çare olamadı. Son 4 maçın tamamını kaybedip 29 hafta sonunda 23 puanda kaldılar ve 19. sırada yer alıyorlar... Takımda Fabricio Baiano kırmızı kart cezalısı, Selim Ay ve Kubilay Kanatsızkuş sakat. Hafta arası yapılan bazı antrenmanları kaçıran Eren Albayrak, Aminu Umar, Gökhan Gönül ve Sebastian Holmen'in durumları maç saatinde netleşecek. Kötü gidişe rağmen dikkat çeken en önemli isim kuşkusuz Gedson Fernandes... Benfica'dan kiralanan, sezon sonu Beşiktaş'a gidecek olan Gedson Fernandes, orta alanda ortaya koyduğu performans ile parmak ısırtıyor. Kasımpaşa karşısında en ileride Papiss Cisse ilk 11 başlamıştı ama bu kez Joel Pohjanpalo'yu maça başlarken görebiliriz.

Geçtiğimiz hafta 6 gollü maçta Göztepe'yi 4-2 geçen Trabzonspor, 15 puan farkla zirvedeki yerini korumuştu. Bordo-mavili ekipte sol bek Tymoteusz Puchacz ile kaleci Uğurcan Çakır cezalı. Marek Hamsik, Vitor Hugo ve Anders Trondsen sakat. Uğurcan'ın yokluğunda kalede Erce Kardeşler olacak. Puchacz yerine sol bekte İsmail Köybaşı ya da Yusuf Erdoğan forma giyecek. TD Abdullah Avcı orta alanda "Manolis Siopis, Dorukhan Toköz & Abdulkadir Ömür" üçlüsünü tercih edecek. Hücumun bir kanadında Edin Vişça, diğerinde Anthony Nwakaeme'yi izleyeceğiz. Hücum merkezinde ise Djaniny ile Andreas Cornelius arasındaki karar maç saati verilecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Çaykur Rizespor'un son 3 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (3 maç - 13 gol)

- Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %35'lik kesim açık farkla lider durumda olan bordo-mavili ekipten Karadeniz Derbisi'nde de galibiyet bekliyor... %30'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.