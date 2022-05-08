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İddaaBeşiktaş - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıradaki yerini iyice sağlama alan Fenerbahçe, derbi maçta Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

08.05.2022 - 09:45 |
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Kasımpaşa karşısında şok bir yenilgi alan Beşiktaş, Kayseri deplasmanında bunu telafi etti ancak Fenerbahçe'yle oynayacakları derbi maç öncesi Valentin Rosier (sarı kart cezası) ve Francisco Montero (kırmızı kart) gibi iki önemli ismini de kaybetti. Rosier ve Montero'nun cezası dışında Mert Günok, Domagoj Vida, Mehmet Topal ve Gökhan Töre de maç kadrosunda yer almayacak. TD Valerien Ismael eksiklere rağmen 3-4-3 sisteminden vazgeçmeyecek. Montero ve Rosier'in yokluğunda sol stoperde Umut Meraş, sağ kenarda Kenan Karaman görebiliriz. Hücum merkezinde Michy Batshuayi forma giyecek, arkasında Rachid Ghezzal'in forması garanti; Kevin N'Koudou ile Cyle Larin arasındaki tercihi maç saati öğreneceğiz.

Son haftaların formda takımı Fenerbahçe ise sakat/eksik oyuncuların çokluğuyla dikkat çekiyor. Arda Güler, Min-jae Kim, Dimitris Pelkas ve Miguel Crespo kesin olarak derbide yok! Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai'nin durumları belirsiz. Savunmanın önemli parçalarından Serdar Aziz cezalı. TD İsmail Kartal, "Marcel Tisserand & Filip Novak" stoper hattıyla maça başlayabilir. Osayi-Samuel yetişmezse sağ bekte, geçen hafta olduğu gibi, Nazım Sangare izleyebiliriz. Hücum hattında ise radikal değişiklikler olmayacaktır... Merkezde Serdar Dursun forma giyecek; bir kanatta İrfan Can Kahveci, diğerinde Diego Rossi olacak. Bu hattın arkasında da Mert Hakan Yandaş'ı göreceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 4 lig maçının tamamı "İY 1.5 ÜST" bitti.

- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %26'lık kesim son 7 lig maçını kazanan sarı-lacivertli ekipten derbi maçta da galibiyet bekliyor... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

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