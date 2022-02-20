Alanyaspor-Trabzonspor maçı canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da

Francesco Farioli'yi takımın başına getirdikten sonra çıkışa geçen Alanyaspor, İtalyan teknik adamla çıktığı 6 maçta hiç yenilmedi ve 12 puan toplamayı başardı. Kasımpaşa maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Efecan Karaca ve Emre Akbaba iyileşti, büyük ihtimalle ilk 11'deki yerlerini alacaklar. Sezon başından bu yana 10 gol katkısı (6 gol - 4 asist) aldıkları Davidson, Çin ekibi WH Three Towns'a transfer oldu. As sağ bek Juanfran'ın Galatasaray maçından kalma cezası sona erdi. Farioli geçen hafta Kayra Erciyas'la maça başlamış, 1-0 önde olduğu ilk yarıdan sonra ikinci yarıya 3 değişikle girmişti. Orta alanda Joao Novais ve Efkan Bekiroğlu'nun yerleri garanti; hücum merkezinde Famara Diedhiou ya da Wilson Eduardo göreceğiz. Wilson başlarsa sol kanatta Oğuz Aydın olur, Diedhiou başlarsa sol kanatta Wilson olur...

En yakın rakibi Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunan Trabzonspor, Alanya deplasmanına 9 eksikle geldi. Sakatlıkları bulunan İsmail Köybaşı, Anders Trondsen ve Marek Hamsik ile koronavirüs karantinasındaki Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil'in yanında; yeni transferlerden Kerem Şen, Enis Destan, Emrehan Gedikli ve Batuhan Kör maç kadrosunda yer almadı. TD Abdullah Avcı'nın orta üçlüyü "Siopis, Dorukhan & Bakasetas" şeklinde oluşturması bekleniyor. Sol bekte Tymoteusz Puchacz olacak, sol stoperde 2003'lü Ahmetcan Kaplan'ı izleyeceğiz. Hücumun bir kanadında Edin Vişça olacak, diğerinde ise Anthony Nwakaeme. Merkezde Andreas Cornelius forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



- Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Trabzonspor'un ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.



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