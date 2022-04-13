Göztepe Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak?

Fenerbahçe Göztepe maçı lig mücadelesine sahne olacak. İki takım da 3 puan için tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, Göztepe Fenerbahçe maç bileti fiyatları ne kadar?

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadelenin biletleri 13 Nisan Çarşamba günü itibariyle yani bugün satışa çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI BİLET FİYATI NE KADAR?

Passolig üzerinden 13 Nisan günü satışa sunulacak olan biletlerin aracı diğer firmalar tarafından bilet fiyatları duyuruldu:

Kale Arkası Okul Açık: 75 TL

Kale Arkası Migros: 92 TL

Kale Arkası Okul Açık: 100 TL

Maraton Üst Kat: 118 TL

Maraton Üst Kat: 255 TL

Maraton Alt Kat: 545 TL

Maraton Alt Kat: 1.375 TL

Bilet fiyatları koltukların bulunduğu konuma göre değişiklik gösterirken, belirtilen fiyatların sızıntı bilgi olduğu ve resmi satıcı Passo Lig tarafından resmi bilet fiyatı açıklamasının yarın sabah saatlerinde yapılacağı biliniyor.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ STATTA?

16 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Maçı Ülker Standı'nda izlemek isteyen taraftarlar bugün bilet alımı yapabilecek.