Whoisnext Fc siyahi transferleri ile bomba gibi yoluna devam ediyor

Ülkemizde futbol ile ilgilenen bütün gençlerin whoisnextfc futbol kulubünü yakından takip etmesi instagram üzerinden 530k (bin) takipçisi olması videolarının 1k (1milyon) dan fazla izlenmesi whoisnext Fc kulübünün hızlı bir şekilde ülkemizde büyüdüğünü gösteriyor. Ayrıca Sedat Koç halısahalarda sağlık çalışanlarının olmadığını oyuncuların aldığı çarpma, yaralanma ,sakatlıklar için müdahale edecek kimsenin olmadığını bundan daha önemlisi kalp krizi, oyuncunun dilinin boğazına kaçması gibi durumlarda oyuncular kendi kaderlerine mahkum ediliyor. Halısahalarda sağlık çalışanlarının zorunlu hale gelmesi gerek çünkü bu gibi durumlarda anlık müdahalelerle oyuncuların hayatları kurtulabilir. Daha güvenli bir şekilde hem genç hem de yaş ortalaması yüksek oyuncuların can güvenlikleri de sağlanmış olacaktır. Sayın Rıdvan Dilmen hocamıza da bu konuyla alakalı ricamızı ilettik ve katıldığı televizyon programında bu konuya değinmesi için ricamızı söyledik. Ayrıca Futbol federasyonu ile görüşmek için randevu istedik halısaha liglerinde, halısahalarda,futbol okullarında sağlık çalışanları için gerek futbolcuların gerek amatör oyuncuların ve bütün halısahada futbol oynayan her bireyin elini taşın altına koymasını ve bu konuya destek vermesini istiyoruz çünkü sıradaki siz olabilirsiniz. Hep birlikte sağlık çalışanı olmadan futbola hayır.