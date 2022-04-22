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UEFA'dan Galatasaray'a 'Barcelona' cezası

UEFA, NEF Stadı'nda oynanan Galatasaray - Barcelona maçında yaşanan olaylar sebebiyle sarı kırmızlı kulübe kısmi saha kapatma ve para cezası verdi.

22.04.2022 - 15:24 |
UEFA'dan Galatasaray'a 'Barcelona' cezası

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi, Barcelona maçında yaşanan olaylardan ötürü Galatasaray'a ceza verdiğini açıkladı.

İşte UEFA'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray AŞ'ye bir sonraki iç saha maçı için kısmi saha kapatma cezası verilmiştir.

Galatasaray AŞ'nin bir sonraki UEFA müsabakasında (Yeni, ev sahibi olacağı ilk maçta Doğu Tribünü'ndeki en az 3 bin bitişik koltuk boş bırakılacak)

Sahaya atılan nesneler nedeniyle de 20 bin euro para cezası verilmiştir.

Söz konusu kısmi stadyum kapama cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde deneme süresine tabidir."

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