UEFA'dan Galatasaray'a 'Barcelona' cezası
UEFA, NEF Stadı'nda oynanan Galatasaray - Barcelona maçında yaşanan olaylar sebebiyle sarı kırmızlı kulübe kısmi saha kapatma ve para cezası verdi.
22.04.2022 - 15:24 |
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi, Barcelona maçında yaşanan olaylardan ötürü Galatasaray'a ceza verdiğini açıkladı.
İşte UEFA'dan yapılan açıklama:
"Galatasaray AŞ'ye bir sonraki iç saha maçı için kısmi saha kapatma cezası verilmiştir.
Galatasaray AŞ'nin bir sonraki UEFA müsabakasında (Yeni, ev sahibi olacağı ilk maçta Doğu Tribünü'ndeki en az 3 bin bitişik koltuk boş bırakılacak)
Sahaya atılan nesneler nedeniyle de 20 bin euro para cezası verilmiştir.
Söz konusu kısmi stadyum kapama cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde deneme süresine tabidir."