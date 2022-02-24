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Slavia Prag - Fenerbahçe

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor.

24.02.2022 - 22:06 |
Slavia Prag - Fenerbahçe

MAÇTAN DAKİKALAR

Slavia Prag, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

42'Fenerbahçe'de Pelkas, Plavsic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Dimitrios Pelkas

42'Fenerbahçe'de Pelkas, Plavsic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Dimitrios Pelkas

39'GOOOOOOLLLL! Fenerbahçe farkı 1'e indirdi! Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayından sert şutunda top ağlara gitti.Gol - Mert Hakan Yandas

38'Sağdan Osayi-Samuel'in yerden çevirdiği topta ceza yayından Pelkas'ın şutunda top savunmadan sekti.

35'Slavia Prag gole çok yaklaştı! Sağdan Olayinka'ın çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde uygun durumda olan Traore'nin şutunda kaleci Altay topu ayaklarıyla çıkardı.

32'Fenerbahçe'de Mert Hakan, hakeme yaptığı itirazın ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Mert Hakan Yandas

32'Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Bright Osayi-Samuel

27'Slavia Prag farkı 2'ye çıkardı! Traore'nin sağdan ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sor, topu uzak kale direğinden ağlarla buluşturdu.Gol - Yira Sor

25'Fenerbahçe'de sakatlanan Ferdi Kadıoğlu yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.Ferdi Kadioglu - Nazim Sangaré

23'Fenerbahçe, etkili geldi! Sağdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in kale önüne çevirdiği Serdar Dursun'dan önce savunma dışarı gönderdi.

20'Slavia Prag'da Kacharaba, Pelkas'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Taras Kacharaba

19'Slavia Prag öne geçti! Sağdan gelen ortada sağdan Traore'nin ortasında savunmadan seken topu kale önünde Schranz, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.Gol - Ivan Schranz

16'Ferdi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top üstten dışarı gitti.

12'Sağdan Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top taca çıktı.

8'Çizgiden çıktı! Sağdan Schranz'ın ortasında arka direkte Dorley'in sert şutunda Tisserand topu çizgiden çıkardı.

5'Slavia Prag karşılaşmaya etkili başladı. Kenar ortalarıyla Fenerbahçe kalesinde baskı kurdu.

İLK 11'LER

SLAVİA PRAG: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Ferdi, Serdar Dursun.

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