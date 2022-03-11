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UEFA Avrupa LigiErtem Şener'in Barcelona - Galatasaray maçı anlatımı sosyal medyada olay oldu!
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Ertem Şener'in Barcelona - Galatasaray maçı anlatımı sosyal medyada olay oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın Barcelona'ya konuk olduğu karşılaşmada spiker Ertem Şener'in maç anlatımı sosyal medyada gündem oldu.

11.03.2022 - 01:44 |
Ertem Şener'in Barcelona - Galatasaray maçı anlatımı sosyal medyada olay oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Paris Saint Germain'in karşılaştığı mücadeleyi anlatırken büyük övgüler alan Ertem Şener, son olarak Barcelona - Galatasaray karşılaşmasını anlattı.

Camp Nou'daki mücadeleyi kendine has üslubuyla anlatan Ertem Şener, sosyal medyada gümdem oldu.

Birçok futbolsever, Ertem Şener'in maç içinde söylediklerini alıntılayarak sosyal medyadan paylaştı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Ertem Şener: "Suda yürümenin sırrı taşların nerede olduğunu bilmektir. Bu akşam Camp Nou denizinde. Sen Galatasaray'sın! Senin diğer adın zafer! Bu gece sen yok, ben yok, biz varız. Bu akşam 90 dakika Galatasaraylıyız!

Ertem Şener: "İşte vefakar işte cefakar Galatasaray taraftarı Camp Nou'da."

Ertem Şener: "Adama Traore adeta bir güreşçi gibi."

Ertem Şener: "Inaki Pena! Aferin oğlum. Sen Galatasaraylısın!"

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