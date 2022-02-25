En zor kurayı G.Saray çekti! Avrupa devi çıktı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi İspanyol devi Barcelona oldu.
25.02.2022 - 14:24 |
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı olarak katıldı.
EŞLEŞMELER
Rangers FC - Kızıl Yıldız
Braga - Monaco
Porto - Lyon
Atalanta - Leverkusen
Sevilla - West Ham
Barcelona - Galatasaray
Seri Başı Takımlar
Frankfurt
Spartak
Diğer Takımlar
Betis
Leipzig
MAÇLAR 10-17 MART'TA
Sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.