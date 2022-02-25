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UEFA Avrupa LigiEn zor kurayı G.Saray çekti! Avrupa devi çıktı
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En zor kurayı G.Saray çekti! Avrupa devi çıktı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi İspanyol devi Barcelona oldu.

25.02.2022 - 14:24 |
En zor kurayı G.Saray çekti! Avrupa devi çıktı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı olarak katıldı.

EŞLEŞMELER

Rangers FC - Kızıl Yıldız
Braga - Monaco
Porto - Lyon
Atalanta - Leverkusen
Sevilla - West Ham
Barcelona - Galatasaray

Seri Başı Takımlar

Frankfurt
Spartak

Diğer Takımlar

Betis
Leipzig

MAÇLAR 10-17 MART'TA

Sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.

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