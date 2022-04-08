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UEFA Avrupa LigiDün akşam Bodo Roma'yı yendi ülke sıralamasında Türkiye yerini garantiledi!
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Dün akşam Bodo Roma'yı yendi ülke sıralamasında Türkiye yerini garantiledi!

Dün akşam Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Roma'yı 2-1'lik skorla devirmesi Türkiye'nin 20.sırada kalmasını garantiledi. Bundan böyle şampiyon olan takımımız ön eleme oynayacakken, ikinci olan temsilcimiz ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

08.04.2022 - 09:36 |
Dün akşam Bodo Roma'yı yendi ülke sıralamasında Türkiye yerini garantiledi!

Son yıllarda Avrupa'da aldığımız başarısız sonuçların faturasını ağır olarak ödemeye başlıyoruz. Bu sezon Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi gruplarından puan alamaması; Trabzonspor'un Konferans Ligi Play Off turunda Roma ile eşleşmesi ve elenmesi; Sivasspor'un 2. ve 3. turu geçtikten sonra play off'ta Kopenhag'a kaybederek Avrupa'ya veda etmesi; Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi grubunu 3. tamamlaması ve Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a kaybetmesi sonrasında ülke puanına pek bir katkı sağlayamadık.

Galatasaray'ın çabası fayda etmedi

Bu konuda Galatasaray önemli bir başarı örneği göstererek UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu mağlubiyet almadan tamamladı. Sonrasında Barcelona deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Ancak Nef Stadı'nda Katalanlara talihsiz bir şekilde kaybederek Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'de istedikleri yerde olmasalar da Avrupa'da ülke puanı açısından başarılı bir performans sergilediler ve alkışı hak ettiler.

Bodo, Roma'yı devirdi, sıralamada üstümüze çıktı

Ancak yine de gelin görün ki bu çabalar da fayda etmedi. UEFA Ülke Sıralaması'nda Türkiye, 19. sıradan 20. sıraya geriledi ve sezonu burada bitirmeyi garantiledi. Bu gerilemede, UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam oynanan Bodo/Glimt - Roma maçının büyük bir etkisi vardı. Türkiye gelecek sezonu da 15'in üstünde tamamlarsa 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak ve 5 takım yerine 4 takım mücadele edecek.

Buna göre Avrupa kupalarına katılımda son durum şu şekilde oluşacak:

Şampiyon: Şampiyonlar Ligi ön elemesi
Lig İkincisi: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Lig Üçüncüsü: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Türkiye Kupası galibi: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Ülke sıralamasında altımızda yer alan Norveç'in takımı olan Bodo/Glimt, yine bir sürprize imza atarak sahasında İtalyan devi Roma'yı 2-1 mağlup etti. Bodo'nun bu başarısı sonrasında Norveç, sıralamada 20'den 17'ye kadar yükseldi.

Dün akşam Bodo Romayı yendi ülke sıralamasında Türkiye yerini garantiledi


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