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UEFA Avrupa LigiÇağlar Söyüncü'nün 13 dakika yüzü güldü!
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Çağlar Söyüncü'nün 13 dakika yüzü güldü!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Leicester City, deplasmanda PSV Eindhoven'ı James Maddison ve Pereira'nın attığı gollerle 2-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

15.04.2022 - 07:47 |
Çağlar Söyüncü'nün 13 dakika yüzü güldü!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Leicester City, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.

0-0 biten maçın rövanşında Leicester City, sahasında PSV Eindhoven'i 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 77. dakikada James Maddison ve 88. dakikada Pereira kaydetti. PSV'nin tek golü 27. dakikada Eran Zahavi'den geldi.

Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü karşılaşmada süre alamadı.

Alınan bu sonucun ardından Leicester City UEFA Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

Çağlar Söyüncünün 13 dakika yüzü güldü

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