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TFF'den flaş Arda Kardeşler ve Umut Meler açıklaması

"Arda Kardeşler ve Halil Umut Meler maçları iade ettiler" haberi üzerine açıklama yayınlayan TFF "Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

12.03.2022 - 13:24 |
TFF'den flaş Arda Kardeşler ve Umut Meler açıklaması

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü tarafından, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta atamalarına ilişkin olarak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan senaryolar üzerinden bazı sorular yöneltilmiştir. Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur. Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, MHK tarafından yeni klasmanların belirlenmesinden itibaren, haksız, mesnetsiz değerlendirmeler ve hayal ürünü komplo teorileri ile hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte ve hedef gösterilmektedir. Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir. Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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