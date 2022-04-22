'Cumhurbaşkanımıza ilettik küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılıp, kaldırılmamasıyla ilgili tartışmalar sürerken, flaş bir açıklama yaptı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'a başvurduklarını açıkladı.

Meclis'te konuşan Mehmet Fendoğlu "TBMM'de söz alarak Türk Futbolunda son günlerde yaşanan gelişmeler neticesinde bu yıl küme düşmenin kalkmasını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ettik. Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un önümüzdeki dönemde ligde kalmasını şehirlerimiz adına ilettik." açıklamasını yaptı.