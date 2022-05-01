Uğurcan Çakır: Şampiyonuz Eren'im selam olsun!

Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabı Twitter hesabından "Kazım Koyuncu’ya, Dozer Cemil’e, selam olsun Özkan Sümer’e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun Bordo Mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon’u, Trabzonspor’u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren'im selam olsun! Şampiyon Trabzonspor" paylaşımı ile şampiyonluğu duyurdu.