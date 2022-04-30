Trabzonspor taraftarlarına hayran kaldılar özel çekim yapmaya devam ettiler

Süper Lig lideri Trabzonspor bu akşam kendi sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor bu akşam kendi sahasında konuk edeceği Antalyaspor maçında 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Trabzonspor kritik karşılaşma öncesi taraftarlara düzenlediği açık antrenman ile gövde gösterisi yaptı. Antrenmana binlerce taraftar akın ederken ortaya renkli görüntüler çıktı. İngiltere’de yayın yapan COPA90, Trabzonspor taraftarlarına hayran kaldı. COPA90'ın muhabiri Trabzon'da detaylı çekimler yapmaya devam edecek.



Trabzonspor antrenmanında takım ile taraftarların bütünleştiği görüntüleri paylaşan COPA90 ilerleyen günlerde konu ile ilgili detaylı videoyu YouTube hesaplarında yayınlayacaklarının da müjdesini verdi.

Öte yandan dünyanın ve Türkiye'nin dört yanından çok sayıda basın mensubu Trabzonspor-Antalyaspor maçını tribünden takip edecek.







