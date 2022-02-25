Trabzonspor - Kayserispor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
MAÇTAN DAKİKALAR:
59'GOL! Djaniny, Trabzonspor'a 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti. Nwakaeme ceza yayı üstünden pasını aktardı. Sol çaprazdan içeri sokulan Djaniny'nin sert şutunda top ağlara gitti.Gol - Djaniny
i56'Ramazan yerini Kolovetsios'a bıraktı.Ramazan Civelek - Dimitrios Kolovetsios
55'Ceza sahası çizgisi ön çizgisinden vuruşunu yapan Bruno Peres'in sert şutunda top direkten döndü.
51'Gavranovic sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Top, Uğurcan'da kaldı.
49'GOL! Visca, farkı bire indiren golü kaydetti.Gol - Edin Visca
46'Yusuf Erdoğan, Puchacz'ın yerine oyunda.Tymoteusz Puchacz - Yusuf Erdogan
46'Bakasetas da yerini Djaniny'ye bıraktı.Anastasios Bakasetas - Djaniny
46'Ahmetcan ikinci yarıda yerini Denswil'e bıraktı.Ahmetcan Kaplan - Stefano Denswil
45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45'GOL! 45+1! Thiam, skoru 2-0 yapan golü kaydetti. Onur sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Mame Thiam
45'+2! İlk yarının sonunda 2 dakika daha oynanacak.
40'Abdülkadir'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
37'Sol çaprazdan ceza sahasına giren Gavranovic vuruşunu yapamadan savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
34'Onur, sağ çaprazdan şansını denedi. Uğurcan iki hamlede topun sahibi oldu.
31'Thiam'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top, Uğurcan'da kaldı.
28'Cornelius'un sol kanattan içeri ortasında kale önünde savunmadan seken top, kalecide kaldı.
24'GOL! Gavranovic, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Ahmetcan'ı geçen top Gavranovic'in önünde kaldı. Gavranovic'in kale önünde yaptığı vuruşta top ağlara gitti.Gol - Mario Gavranovic
21'Bakasetas sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top ceza alanına ortaladı. Savunma, topu uzaklaştırdı.
19'Cardoso'nun sağ kanattan içeri ortasında kale önünde Thiam'ın vuruşunda top ağlara gitti. Ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Mame Thiam
15'Kayserispor bu dakikalarda oyuna ortak olmaya başladı.
11'Siopis sol çaprazdan kaleyi yokladı. Top üstten dışarı çıktı.
8'Ramazan'ın sağ kanattan içeri ortasında ceza sahasında savunma kafayla uzaklaştırdı.
6'Sol çaprazdan ceza sahasında giren Nwakaeme'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.
3'Trabzonspor, Kayserispor yarı sahasında seri paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Kayserispor: Lung, Onur, Mert Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic.