FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TrabzonsporTrabzonspor - Kayserispor
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor - Kayserispor
ABONE OL

Trabzonspor - Kayserispor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

25.02.2022 - 20:22 |
Trabzonspor - Kayserispor

MAÇTAN DAKİKALAR:

59'GOL! Djaniny, Trabzonspor'a 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti. Nwakaeme ceza yayı üstünden pasını aktardı. Sol çaprazdan içeri sokulan Djaniny'nin sert şutunda top ağlara gitti.Gol - Djaniny

i56'Ramazan yerini Kolovetsios'a bıraktı.Ramazan Civelek - Dimitrios Kolovetsios

55'Ceza sahası çizgisi ön çizgisinden vuruşunu yapan Bruno Peres'in sert şutunda top direkten döndü.

51'Gavranovic sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Top, Uğurcan'da kaldı.

49'GOL! Visca, farkı bire indiren golü kaydetti.Gol - Edin Visca

46'Yusuf Erdoğan, Puchacz'ın yerine oyunda.Tymoteusz Puchacz - Yusuf Erdogan

46'Bakasetas da yerini Djaniny'ye bıraktı.Anastasios Bakasetas - Djaniny

46'Ahmetcan ikinci yarıda yerini Denswil'e bıraktı.Ahmetcan Kaplan - Stefano Denswil

45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

45'GOL! 45+1! Thiam, skoru 2-0 yapan golü kaydetti. Onur sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Mame Thiam

45'+2! İlk yarının sonunda 2 dakika daha oynanacak.

40'Abdülkadir'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

37'Sol çaprazdan ceza sahasına giren Gavranovic vuruşunu yapamadan savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

34'Onur, sağ çaprazdan şansını denedi. Uğurcan iki hamlede topun sahibi oldu.

31'Thiam'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top, Uğurcan'da kaldı.

28'Cornelius'un sol kanattan içeri ortasında kale önünde savunmadan seken top, kalecide kaldı.

24'GOL! Gavranovic, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Ahmetcan'ı geçen top Gavranovic'in önünde kaldı. Gavranovic'in kale önünde yaptığı vuruşta top ağlara gitti.Gol - Mario Gavranovic

21'Bakasetas sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top ceza alanına ortaladı. Savunma, topu uzaklaştırdı.

19'Cardoso'nun sağ kanattan içeri ortasında kale önünde Thiam'ın vuruşunda top ağlara gitti. Ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Mame Thiam

15'Kayserispor bu dakikalarda oyuna ortak olmaya başladı.

11'Siopis sol çaprazdan kaleyi yokladı. Top üstten dışarı çıktı.

8'Ramazan'ın sağ kanattan içeri ortasında ceza sahasında savunma kafayla uzaklaştırdı.

6'Sol çaprazdan ceza sahasında giren Nwakaeme'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.

3'Trabzonspor, Kayserispor yarı sahasında seri paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kayserispor: Lung, Onur, Mert Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic.

    SON DAKİKA

    Trabzonspor - KayserisporTrabzonspor - Kayserispor
    Putin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'Putin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'
    Rusya Grand Prix iptal mi edildi? Formula 1 Rusya Grand Prix’i listeden çıkardı mı?Rusya Grand Prix iptal mi edildi? Formula 1 Rusya Grand Prix’i listeden çıkardı mı?
    Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu 'ben geldim' dedi!Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu 'ben geldim' dedi!
    UEFA Konferans Ligi eşleşmeleri belli oldu!UEFA Konferans Ligi eşleşmeleri belli oldu!
    Domenec Torrent'in derdi Barcelona değil Ç.Rizespor! "Ters bir dönemden çıkıyoruz"Domenec Torrent'in derdi Barcelona değil Ç.Rizespor! "Ters bir dönemden çıkıyoruz"
    En zor kurayı Galatasaray çekti! Tarihinde sadece 1 kez yenebildiEn zor kurayı Galatasaray çekti! Tarihinde sadece 1 kez yenebildi
    En zor kurayı G.Saray çekti! Avrupa devi çıktıEn zor kurayı G.Saray çekti! Avrupa devi çıktı
    '12 Dev Adamın' 12 kişilik kadrosu belli oldu'12 Dev Adamın' 12 kişilik kadrosu belli oldu
    Yine bize vermediler! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıp...Yine bize vermediler! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıp...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor - Kayserispor

    Trabzonspor - Kayserispor

    Putin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'

    Putin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'

    Rusya Grand Prix iptal mi edildi? Formula 1 Rusya Grand Prix’i listeden çıkardı mı?

    Rusya Grand Prix iptal mi edildi? Formula 1 Rusya Grand Prix’i listeden çıkardı mı?

    Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu 'ben geldim' dedi!

    Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu 'ben geldim' dedi!

    Sıradaki Haber