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Trabzonspor10 tecrübeli futbolcuyla şampiyonluğa...
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10 tecrübeli futbolcuyla şampiyonluğa...

Trabzonspor'da tecrübeli futbolcuların maç içerisinde kalitelerini ve ağırlıklarını ortaya koyması bordo mavilileri şampiyonluğa yaklaştıran en büyük faktörlerden biri oldu.

28.02.2022 - 08:58 |
10 tecrübeli futbolcuyla şampiyonluğa...

66 puanla geçen bordo-mavililer hem açık ara liderliğini korudu hem de Kayserispor karşısında 2-0’dan 3-2 yaparak moral buldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın sezon başından bu yana güvendiği ‘kalite’ ve ‘tecrübe’ faktörleri zirvedeki bu başarıda öne çıktı. Karadeniz ekibinin kadrosunda Süper Lig’de ve uluslararası düzeyde ciddi tecrübe sahibi futbolcular bulunuyor.

Sezon başında gelen ve kısa sürede bordo-mavililerle özdeşleşen 36 yaşındaki Marek Hamsik, Trabzonspor’da 3 senede 42 gol atıp 38 asist yaparak efsaneleşen 32 yaşındaki Nwakaeme, Başakşehir’den gelir gelmez kalitesini koyan 33 yaşındaki Edin Visca, son Kayserispor maçında oyuna girerek geri dönüşte etkisini gösteren 31 yaşındaki Djaniny, savunmadaki liderliğiyle 31 yaşındaki Vitor Hugo, sağ bekteki istirarıyla 32 yaşındaki Bruno Peres ve kadrodaki hücum alternatifini artıran 32 yaşındaki Koita deneyimleriyle takıma hayat veriyor.

Ayrıca Cornelius, Bakasetas, Siopis, Denswil gibi 27-28 yaş aralığındaki kaliteli isimler de ilk 11’in değişilmezleri oldu.

 Avcı ile maç başı 2.3 puan

Süper Lig’de emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, liderlikteki başarısıyla göz kamaştırıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile 59 maçta sadece 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer 38 galibiyet ve 17 de beraberlik gördü. Avcı, 2.30’luk puan ortalaması tutturdu.

Karadeniz temsilcisi ayrıca ligde tam 19 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin 8. haftasında Fenerbahçe’yi sahasında 3-1 yenip liderliği alan Trabzonspor, daha sonra zirvedeki yerini hep korudu.

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