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Süper Lig"Tavrımız belli fazla para" dediler Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kenetlendirdiler
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"Tavrımız belli fazla para" dediler Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kenetlendirdiler

Kulüpler Birliği toplantısının ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas "Kendi prestijimizi, ağırlığımızı bu birliğe emanet ediyoruz ama Kulüpler Birliği bizim adımızı kullanarak yaptığı işlerde bize haber bile verme zahmetinde bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

22.03.2022 - 07:47 |
"Tavrımız belli fazla para" dediler Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kenetlendirdiler

Kulüpler Birliği’nde dün önemli bir toplantı gerçekleşti. Yayın ihalesi başta olmak üzere birçok konu ele alınırken toplantıya Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın çıkışı damga vurdu.

Daha önce "Hakem operasyonu bize sorulmadan yapıldı. Görevine son verilen 13 hakemle en ufak bir ilgimiz yok" sözleri ile yankı yaratan Elmas, dün Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın katılımıyla gerçekleşen zirvede sert eleştirilerde bulundu.

Kulüpler Birliğinde kriz Fenerbahçe ve Galatasaray aynı fikirde

Başkan Elmas, "Biz Galatasaray olarak kulübümüzün ağırlığına uygun bir birlik göremiyoruz. Biz ve Fenerbahçe camia olarak bu birliğin ağır toplarıyız. Kendi prestijimizi, ağırlığımızı bu birliğe emanet ediyoruz ama Kulüpler Birliği bizim adımızı kullanarak yaptığı işlerde bize haber bile verme zahmetinde bulunmuyor. Hakem operasyonu yapılıyor, bize soran yok? Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in haberi olmadan hazırlanan liste hangi kulüpler tarafından hazırlandı, bize söyleyin biz de bilelim" diye çıkıştı.

Ali Koç’tan destek

Elmas’ın bu sorusuna Ahmet Ağaoğlu ve Ahmet Nur Çebi’den hiçbir yanıt gelmezken Galatasaray Başkanı, yayın ihalesiyle ilgili de “Kulüpler Birliği olarak bizim gücümüzü kimsenin böyle kullanmasına izin vermeyeceğim. Hakemlerde olduğu gibi yayın ihalesinde de bizim ağırlığımız gerektiği gibi kullanılamıyor.. İhale de bu gidişle istediğimiz sonuca ulaşmayacak. Biz bütün kulüpler adına kendimizi ortaya atıyoruz ama işini götüren götürüyor, kulüpler adına federasyonun üstünde baskı bile oluşturamıyorsunuz. Bu zihniyet devam ederse bizim Kulüpler Birliği’nde yer almamızın manası kalmayacak” yorumunu yaptı.

Kulüpler Birliğinde kriz Fenerbahçe ve Galatasaray aynı fikirde
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Burak başkan haklı, biz de Kulüpler Birliği’nden çıkmayı ciddi ciddi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

"Tavrımız belli; fazla para"

Kulüpler Birliği Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bütün kulüplerin tek ortak noktası, ihaleden mümkün olduğunca fazla gelir elde etmek. 28 Mart’ta takımlar ve TFF, ihale için bir araya gelecek. TFF kulüplerin onayını aldıktan sonra bir karar verecek" dedi.

Tavırlarının net olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu, "Anadolu kulüplerinin gelir kalemlerinin yüzde 80’i yayın. İhaleden en fazla geliri elde etmek istiyoruz. Tavrımız belli; fazla para" diye konuştu.

Tavrımız belli fazla para dediler Fenerbahçe ile Galatasarayı kenetlendirdiler

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