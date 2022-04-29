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Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonunun 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacağını açıkladı.

29.04.2022 - 12:39 |
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde 2022-2023 sezonu planlamasını açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'nci Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de sezon 28 Mayıs 2023 tarihinde; Spor Toto 1'inci Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te sona erecek. Ayrıca 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek. Türkiye Futbol

Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak. 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

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